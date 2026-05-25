“You”: il nuovo viaggio sonoro del dj/producer Crybe

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ascolta “You” su Spotify > http://tiny.cc/h6v3101

Il DJ e producer italiano Crybe inaugura una nuova fase del suo percorso artistico con l’uscita del nuovo singolo “You”. Dopo aver aperto il 2026 con i brani “Ethereal Skies”, “DNA” e “Close My Eyes”, l’artista torna con una produzione intensa e immersiva, capace di racchiudere tutta la sua visione sonora contemporanea.

Pubblicato da INGATE RECORDS, “You” è disponibile dal 22 maggio 2026 su tutti i digital stores.

Il brano rappresenta un viaggio nelle sonorità più profonde e attuali della Bass Music e della UK Garage. Il mood è notturno, intimo e coinvolgente: una traccia che accompagna l’ascoltatore in uno stato sospeso tra introspezione ed energia, capace allo stesso tempo di far riflettere e muovere il dancefloor.

La melodia, minimale ma intensa, si sviluppa attraverso linee vocali eteree che si intrecciano a bassline calde e avvolgenti, creando un equilibrio perfetto tra malinconia e tensione emotiva. Groove spezzati, ritmiche sincopate e influenze elettroniche moderne definiscono l’identità del pezzo, che si muove con naturalezza tra UK Garage, Bass Music ed elettronica contemporanea.

Con “You”, Crybe conferma ancora una volta la sua capacità di creare un sound personale e riconoscibile, nato dall’incontro tra sperimentazione sonora, intensità emotiva ed energia pensata per coinvolgere il pubblico.

Crybe presenta così il suo nuovo singolo “YOU”:



“You è un momento, una connessione, qualcosa che senti ancora prima di riuscire a comprenderlo.”

Segui CRYBE

instagram.com/crybemusic

Spotify: http://tiny.cc/j0crzz