“Out Of My Mind”: il nuovo viaggio sonoro firmato DJ PHIIL

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Il dj e producer DJ PHIIL, dopo la pubblicazione dei singoli “My Game”, “Bass Line”, “Amas sin Pensar”, “Still Nerd”, “Dark” e “House My House”, torna con il nuovo brano “Out Of My Mind”, pubblicato su Gas Records.

Ascolta “Out Of My Mind” su Spotify > http://tiny.cc/kul4101

“Out Of My Mind” è disponibile su tutti i digital store dal 5 giugno 2026.

Il nuovo singolo si presenta come una potente traccia melodic techno pensata per i momenti più intensi della serata: un groove deciso, una tensione sonora in continua crescita e un drop esplosivo. “Out Of My Mind” è nata con l’idea di creare una traccia peak time: energia da festival, tensione melodica e un impatto pensato per far vivere al pubblico uno dei momenti più forti del set.

Con questa nuova release, DJ PHIIL continua il proprio percorso artistico esplorando sonorità techno contemporanee e ad alta intensità, confermando una visione musicale sempre più orientata al dancefloor internazionale.



DJ PHIIL commenta così il suo nuovo singolo “Out Of My Mind”:



“Sto vivendo un periodo di grande crescita artistica, in cui sto cercando di definire sempre di più il mio sound tra energia mainstage e influenze melodic techno. Trascorro tantissime ore in studio davanti ad Ableton, sperimentando molto e cercando di trovare sempre più equilibrio nelle mie produzioni tra la parte melodica e l’impatto club/festival. Il mio obiettivo è creare tracce che abbiano energia, ma che riescano anche a trasmettere emozioni reali, sia all’ascolto che durante un set live. ‘Out Of My Mind’ rappresenta perfettamente questa fase del mio percorso e la direzione artistica che sto sviluppando.”

DJ PHIIL

Il suo percorso musicale è iniziato ufficialmente durante il periodo del Covid, grazie anche al supporto di un caro amico, Diego DJ, che lo ha accompagnato nei primi passi. Da adolescente, il suo amore per la musica si è manifestato sin da subito: trascorreva i pomeriggi post-scuola a registrare le dirette di Radio Deejay, con le sue cuffie arancioni sempre nelle orecchie. La passione, negli anni successivi, si è trasformata in dedizione totale, portandolo a trascorrere ore in home studio, studiando e sperimentando con tutorial e molta determinazione.

DJ Phiil ha affinato il proprio stile, producendo musica che sta raggiungendo ascoltatori in tutto il mondo. Tra le sue ultime uscite figurano brani come “My Game”, “Bass Line”, “Amas sin Pensar”, “Still Nerd”, “Dark”, “House My House” e “Out Of My Mind”.



Dal 2023, DJ Phiil è resident DJ presso “Envy Lounge & Secret Garden” di Torino e official dj per l’organizzazione di eventi “YtraP”.

Segui DJ PHIIL

instagram.com/dj_phiil_

Spotify: http://tiny.cc/cn3q001



