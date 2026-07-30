Carta di Identità Elettronica, cambia tutto per gli over 70: addio al rinnovo periodico, ecco come funziona

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Dal 30 luglio 2026 entra in vigore una delle novità più attese in materia di semplificazione amministrativa: per i cittadini che hanno compiuto 70 anni, la Carta di Identità Elettronica avrà validità permanente, eliminando l'obbligo di rinnovo periodico. Ecco cosa cambia, chi riguarda la misura e quali aspetti è importante conoscere.

Carta di Identità Elettronica a validità permanente per gli over 70

Importante novità per milioni di italiani. Dal 30 luglio 2026, la Carta di Identità Elettronica (CIE) rilasciata ai cittadini che hanno già compiuto 70 anni non sarà più soggetta al tradizionale rinnovo decennale.

La misura rientra tra gli interventi di semplificazione amministrativa promossi dal Governo con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici per la popolazione anziana e, allo stesso tempo, alleggerire il lavoro degli uffici anagrafici dei Comuni.

Dal punto di vista amministrativo, la validità del documento viene fissata a 50 anni, una durata che di fatto rende la Carta di Identità Elettronica valida per tutta la vita del titolare.

Cosa cambia concretamente per i cittadini

L'introduzione della nuova disciplina comporta diversi vantaggi pratici per gli over 70.

Niente più rinnovi periodici

Una volta ottenuta la Carta di Identità Elettronica dopo il compimento dei 70 anni, non sarà più necessario presentarsi periodicamente agli sportelli comunali per richiederne il rinnovo.

Il documento continuerà a essere valido sia come documento di riconoscimento sia per l'espatrio verso i Paesi nei quali la CIE è accettata come documento di viaggio.

Aggiornamento automatico della validità

Il sistema informatico utilizzato dagli uffici anagrafici riconoscerà automaticamente l'età del richiedente.

In fase di emissione della nuova Carta di Identità Elettronica, nella casella relativa alla scadenza verrà riportata direttamente la dicitura "ILLIMITATA", senza che il cittadino debba presentare richieste particolari.

Chi possiede già una Carta di Identità Elettronica deve fare qualcosa?

No. I cittadini che hanno già una Carta di Identità Elettronica ancora valida non devono recarsi immediatamente presso il Comune.

Il documento continuerà ad avere efficacia fino alla sua naturale scadenza. Solo al momento del successivo rinnovo, se il titolare avrà già compiuto 70 anni, riceverà la nuova CIE a validità permanente.

Attenzione al chip elettronico per i servizi digitali

Esiste però un aspetto importante da conoscere.

Sebbene la Carta di Identità Elettronica rimanga valida come documento di riconoscimento senza necessità di rinnovo, il certificato di sicurezza contenuto nel chip elettronico continua ad avere una validità di 10 anni.

Questo certificato è quello utilizzato per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, come ad esempio:

INPS ;

; App IO ;

; portali della PA che consentono l'autenticazione tramite Carta di Identità Elettronica.

Chi desidera continuare a utilizzare la CIE anche per l'accesso ai servizi digitali potrà richiedere il rinnovo del certificato elettronico, senza che ciò incida sulla validità del documento come carta d'identità.

Una misura che punta a semplificare la vita degli anziani

La novità interesserà oltre sette milioni di cittadini italiani e rappresenta un ulteriore passo verso una Pubblica Amministrazione più semplice ed efficiente.

Ridurre gli accessi agli sportelli comunali significa infatti diminuire gli adempimenti burocratici per le persone anziane e consentire agli uffici anagrafici di dedicare maggiori risorse agli altri servizi destinati ai cittadini.

Per gli over 70, la Carta di Identità Elettronica a validità permanente rappresenta quindi un'importante semplificazione, mantenendo inalterate tutte le funzioni del documento e garantendo continuità nell'identificazione personale, con l'unica eccezione del periodico aggiornamento del certificato digitale per chi utilizza i servizi online della Pubblica Amministrazione.