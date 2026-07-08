Meteo Italia, nuova ondata di caldo africano: temperature fino a 40°C e allerta temporali su quattro regioni

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'anticiclone subtropicale riporta il grande caldo sull'Italia, ma la Protezione Civile avverte: possibili temporali, grandinate e forti raffiche di vento in diverse aree del Centro-Sud

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova intensa ondata di caldo africano, destinata a far salire rapidamente le temperature fino a sfiorare i 40°C in molte zone del Paese. Nei prossimi giorni l'espansione dell'anticiclone subtropicale garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ma il caldo sarà accompagnato da episodi di instabilità atmosferica, con temporali anche di forte intensità su alcune regioni.

Per la giornata di oggi, inoltre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per diverse aree di Calabria, Basilicata, Molise e Puglia, dove sono attesi rovesci, grandinate, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica.

Temperature fino a 40°C: il caldo colpisce prima il Nord

La fase più intensa del caldo interesserà inizialmente il Nord Italia. Sulla Pianura Padana, in particolare tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le temperature potranno raggiungere valori compresi tra 38°C e 40°C.

Il caldo sarà prevalentemente torrido, cioè caratterizzato da un'umidità relativamente contenuta, ma non per questo meno pericoloso. Anche durante la notte le temperature rimarranno elevate, con diffuse notti tropicali, durante le quali i valori non scenderanno sotto i 20°C, rendendo più difficile il riposo.

Da giovedì il caldo si sposta verso Centro-Sud e Sardegna

Nel corso dei giorni successivi il cuore dell'ondata di calore si trasferirà progressivamente verso il Centro-Sud e la Sardegna.

Proprio sull'isola sono attesi i valori più estremi dell'intera settimana: tra venerdì e sabato i termometri potranno superare i 40°C, con punte che localmente potrebbero raggiungere anche i 41°C, soprattutto nelle aree interne.

Anche il resto del Mezzogiorno continuerà a registrare temperature ben superiori alla media stagionale, con condizioni di caldo persistente e sole prevalente.

Weekend tra sole e rischio di forti temporali

Nonostante il dominio dell'alta pressione, il fine settimana non sarà completamente stabile.

Nella giornata di sabato infiltrazioni di aria più fresca in quota favoriranno lo sviluppo di temporali localmente intensi, inizialmente sulle Alpi e successivamente su parte del Nord e delle regioni adriatiche.

I fenomeni potranno essere accompagnati da:

grandinate ;

; forti raffiche di vento ;

; piogge intense;

frequente attività elettrica.

Per domenica è previsto un generale miglioramento, con prevalenza di sole e temperature ancora superiori alle medie del periodo.

Allerta meteo della Protezione Civile: quattro regioni sotto osservazione

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso una allerta meteo gialla su parte di Calabria, Basilicata, Molise e Puglia.

Secondo le previsioni, nelle ore pomeridiane saranno possibili temporali, anche intensi, accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, raffiche di vento e fulmini.

Calabria

In Calabria è stata valutata un'allerta gialla per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali su diversi settori del versante ionico e tirrenico regionale.

Basilicata

In Basilicata è prevista allerta gialla per rischio temporali su parte del territorio regionale, con possibili rovesci intensi, grandinate e forti raffiche di vento.

Molise

In Molise l'allerta gialla riguarda alcune aree della regione dove saranno possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi.

Puglia

Anche in Puglia è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali, soprattutto nelle zone interne e settentrionali della regione.

Come proteggersi dal caldo: i consigli per anziani, donne, bambini e neonati

Con temperature così elevate è fondamentale adottare alcuni accorgimenti per ridurre i rischi legati al caldo estremo. Le categorie più vulnerabili sono anziani, donne in gravidanza, bambini e neonati, che possono andare incontro più facilmente a disidratazione e colpi di calore.

Anziani

Gli anziani dovrebbero bere frequentemente durante tutta la giornata, anche in assenza di sete, evitare di uscire nelle ore comprese tra le 11 e le 18, mantenere gli ambienti domestici freschi e ben ventilati e indossare abiti leggeri e di colore chiaro. In presenza di patologie croniche è consigliabile seguire attentamente le indicazioni del proprio medico.

Donne in gravidanza

Le donne in gravidanza dovrebbero limitare gli sforzi fisici durante le ore più calde, bere molta acqua, riposare in luoghi freschi e prestare attenzione a eventuali sintomi come debolezza, capogiri, nausea o gonfiore eccessivo. In caso di malessere persistente è opportuno rivolgersi tempestivamente al proprio medico.

Bambini

Per i bambini è importante evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, favorire una corretta idratazione e scegliere indumenti leggeri e traspiranti. Le attività all'aperto dovrebbero essere svolte preferibilmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Neonati

I neonati richiedono particolare attenzione: devono essere mantenuti in ambienti freschi, non vanno mai lasciati in automobile, nemmeno per pochi minuti, e devono essere protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari. In presenza di febbre, sonnolenza insolita, pelle molto calda o difficoltà nell'alimentazione è consigliabile contattare immediatamente il pediatra.

Massima attenzione nei prossimi giorni

La nuova ondata di caldo interesserà gran parte dell'Italia con temperature ben oltre la media stagionale. Allo stesso tempo, la presenza di infiltrazioni di aria più fresca potrà favorire la formazione di temporali improvvisi, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Il consiglio è quello di seguire costantemente gli aggiornamenti delle autorità competenti e della Protezione Civile, adottando tutte le precauzioni necessarie per affrontare in sicurezza sia il caldo intenso sia gli eventuali fenomeni temporaleschi.