L'elettronica circolare in Europa: il Parlamento europeo ospita un confronto su riparazione ed economia circolare

Un dialogo di alto livello ha riunito retailer, associazioni dei consumatori e rappresentanti dell'industria per discutere l'attuazione della Direttiva sul Diritto alla Riparazione e il futuro dell'elettronica circolare in Europa.

Qui è disponibile una breve clip con i principali momenti dell'incontro.

Parlamentari europei, retailer, associazioni dei consumatori e rappresentanti dell'industria si sono riuniti la scorsa settimana presso il Parlamento europeo per discutere l'attuazione della Direttiva europea sul Diritto alla Riparazione e il ruolo dell'elettronica circolare nel sostenere gli obiettivi di sostenibilità e competitività dell'Europa.

Organizzata dall'EuCER Council e ospitata dagli eurodeputati Elena Donazzan e Dimitris Tsiodras, la conferenza "Circular Electronics in Europe: From WEEE Management to the Implementation of the Right to Repair Directive" ha riunito i principali attori dell'ecosistema dell'elettronica di consumo per confrontarsi su temi quali l'estensione della vita utile dei prodotti, il miglioramento della raccolta e del riciclo dei RAEE, il rafforzamento dei servizi di riparazione e il sostegno alla transizione verso un'economia sempre più circolare.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra decisori politici, retailer, associazioni dei consumatori e rappresentanti dell'industria sulle sfide e le opportunità concrete legate all'attuazione della Direttiva sul Diritto alla Riparazione. Oltre ai retailer, hanno preso parte ai lavori anche rappresentanti di BEUC, Right to Repair Europe e Applia, a testimonianza dell'ampia pluralità di punti di vista coinvolti nel confronto.

"Desideriamo ringraziare gli eurodeputati Elena Donazzan e Dimitris Tsiodras – ha dichiarato Hans Carpels, Presidente dell'EuCER Council – per aver ospitato questo evento e per averci offerto l'opportunità di presentare il punto di vista del settore retail. Siamo lieti che i retailer abbiano potuto contribuire a questo confronto e che si sia instaurato un dialogo costruttivo. Riunire allo stesso tavolo retailer, associazioni dei consumatori e rappresentanti dell'industria rappresenta un passo importante per favorire un'efficace attuazione della Direttiva sul Diritto alla Riparazione e rafforzare l'ecosistema europeo dell'elettronica circolare."

Nel corso della mattinata, i rappresentanti di Euronics International, Expert International, E-Square e Unieuro hanno condiviso esperienze e riflessioni sull'evoluzione del mercato, sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), sui diversi modelli nazionali di gestione dei RAEE, sui servizi di riparazione e sull'attuazione della Direttiva sul Diritto alla Riparazione.

La conferenza si è conclusa con una tavola rotonda, moderata da Davide Rossi, Managing Director dell'EuCER Council, alla quale hanno partecipato rappresentanti di BEUC, Right to Repair Europe e iServices, offrendo ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi sulle modalità concrete di implementazione della Direttiva e sui prossimi passi necessari per rafforzare l'ecosistema europeo dell'elettronica circolare.

Per l'EuCER Council, l'evento rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del dialogo tra retailer, istituzioni europee, associazioni dei consumatori e industria. Il confronto ha evidenziato l'importanza di proseguire il percorso di collaborazione tra tutti gli stakeholder per accompagnare l'Europa nell'attuazione degli obiettivi fissati in materia di economia circolare.