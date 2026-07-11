Cutro, Pina Bruni rilancia l'allarme sul Rione Casazza

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Nuova comunicazione inviata a Comune, Prefettura, ASP e Regione Calabria con documentazione fotografica e aerofotogrammetria per sollecitare un sopralluogo e la messa in sicurezza dell'area

È ancora Pina Bruni, ostetrica e cittadina di Cutro, a richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle condizioni del Rione Casazza, attraverso una nuova segnalazione indirizzata agli enti competenti. La cittadina denuncia la presenza di una fogna a cielo aperto, fenomeni di erosione del terreno e un possibile rischio di frane, chiedendo un intervento tempestivo per tutelare la salute pubblica e la sicurezza dell'area.

La comunicazione è stata trasmessa al Comune di Cutro, alla Prefettura di Crotone, al Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica dell'ASP di Crotone e al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con l'obiettivo di ottenere un sopralluogo tecnico e l'avvio delle necessarie verifiche.

Nuova documentazione fotografica e rilievi per individuare l'area interessata

Nella nuova nota, Pina Bruni riferisce di aver allegato un'ampia documentazione fotografica insieme a un'elaborazione aerofotogrammetrica, utile a individuare con precisione la zona oggetto della segnalazione.

Secondo quanto riportato dalla cittadina, il materiale trasmesso consentirebbe agli uffici competenti di valutare in maniera più dettagliata le criticità presenti e di programmare un sopralluogo con i tecnici comunali per verificare lo stato dei luoghi.

La richiesta di estendere gli interventi di messa in sicurezza al Rione Casazza

Uno degli aspetti centrali della segnalazione riguarda la richiesta di includere anche il Rione Casazza negli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Secondo Pina Bruni, infatti, le problematiche presenti nell'area meriterebbero la stessa attenzione riservata ad altre zone del territorio comunale interessate da opere di consolidamento e prevenzione del dissesto.

La cittadina chiede pertanto che gli enti competenti valutino la possibilità di programmare interventi specifici finalizzati alla riduzione dei rischi segnalati.

Le criticità segnalate: fogna a cielo aperto, erosione e possibili rischi ambientali

Nella comunicazione vengono indicate tre principali problematiche:

la presenza di una presunta fogna a cielo aperto ;

; fenomeni di erosione del terreno ;

; il possibile aggravarsi del rischio di frane.

Secondo quanto sostenuto dalla firmataria della segnalazione, tali condizioni potrebbero determinare conseguenze sotto il profilo della sicurezza pubblica, dell'igiene ambientale e della tutela del territorio, rendendo necessario un intervento di verifica da parte degli organi competenti.

Richiesto un sopralluogo con i tecnici comunali

Tra le richieste avanzate da Pina Bruni figura anche l'effettuazione di un sopralluogo tecnico con il coinvolgimento degli uffici comunali competenti, affinché venga accertato lo stato dell'area e siano valutati gli eventuali interventi necessari.

L'obiettivo della cittadina è ottenere una verifica diretta sul posto e individuare le soluzioni più idonee per affrontare le criticità evidenziate nella documentazione trasmessa.

Un tema che riguarda ambiente, salute pubblica e sicurezza del territorio

La nuova comunicazione riporta nuovamente all'attenzione il tema della tutela ambientale, della salute pubblica e della prevenzione del dissesto idrogeologico, aspetti particolarmente rilevanti in un territorio dove fenomeni di erosione e instabilità del suolo possono richiedere un costante monitoraggio.

Spetterà ora agli enti destinatari della segnalazione valutare la documentazione presentata e stabilire se procedere con gli accertamenti richiesti e con eventuali interventi di competenza.

Lettera di Prima Bruni

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