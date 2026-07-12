Eugenio Rotella conquista Ravenna: il nuotatore catanzarese trionfa nei 5 km in acque libere

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Prestazione di alto livello al Trofeo Bisanzio Nuota: primo nella sua categoria e quinto assoluto Master

Grande soddisfazione per il nuoto calabrese e per la città di Catanzaro. Il nuotatore Eugenio Rotella ha ottenuto un importante risultato al 34° Trofeo Bisanzio Nuota, prestigiosa competizione di nuoto in acque libere disputata a Marina di Ravenna, conquistando il primo posto nella propria categoria e chiudendo al quinto posto assoluto Master su un totale di 33 atleti, con l'ottimo tempo di 1 ora, 12 minuti e 50 secondi.

Un piazzamento che conferma l'eccellente stato di forma dell'atleta catanzarese e la qualità della preparazione necessaria per affrontare una delle gare più impegnative del calendario nazionale dedicato al nuoto di fondo.

Eugenio Rotella protagonista nella gara dei 5 chilometri

La prova si è svolta sulla distanza di 5.000 metri, una delle specialità più tecniche del nuoto in mare aperto, dove oltre alla preparazione atletica risultano determinanti la gestione dello sforzo, l'orientamento in acqua e la capacità di adattarsi alle condizioni del mare.

Il risultato ottenuto da Eugenio Rotella assume ancora maggiore valore considerando il livello dei partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

Il suo bilancio di gara:

1° posto di categoria

5° classificato assoluto Master su 33 partecipanti

Tempo finale: 1h 12'50"

Il 34° Trofeo Bisanzio Nuota di Marina di Ravenna

La manifestazione, organizzata dalla Rinascita Nuoto Team Romagna ASD in collaborazione con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale del nuoto in acque libere.

L'edizione 2026 si è disputata sabato 11 luglio presso la sede dell'ANMI di Marina di Ravenna e comprendeva due competizioni:

la gara di fondo sui 5 chilometri (Trofeo Bisanzio Nuota);

(Trofeo Bisanzio Nuota); il Miglio Marino (Trofeo Gianni Gambi).

L'evento è inserito nel Campionato Italiano FIN di Mezzofondo e Fondo ed è valido anche per il circuito Grand Prix, richiamando numerosi specialisti del nuoto di fondo provenienti da tutta Italia.

Una disciplina che richiede resistenza e strategia

Il nuoto in acque libere rappresenta una delle discipline più impegnative del panorama natatorio. A differenza delle gare in piscina, gli atleti devono confrontarsi con correnti, onde, orientamento e condizioni meteo variabili, elementi che rendono ogni competizione diversa dall'altra.

Per questo motivo, ottenere un piazzamento ai vertici in una gara nazionale come quella di Ravenna rappresenta un risultato di grande prestigio.

Un risultato che dà lustro a Catanzaro

La prestazione di Eugenio Rotella porta ancora una volta il nome di Catanzaro tra i protagonisti del panorama sportivo nazionale.

Il primo posto nella categoria e il quinto posto assoluto Master testimoniano il valore dell'atleta catanzarese e rappresentano un importante motivo d'orgoglio per tutto il movimento del nuoto calabrese, confermando come impegno, costanza e preparazione possano tradursi in risultati di rilievo anche nelle competizioni più competitive del calendario nazionale.