Conventino di Sant’Antonio: il decoro urbano non può più aspettare

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Ci sono luoghi che rappresentano la storia, la fede e l’identità di una comunità. Tra questi c’è il piazzale antistante la Chiesa del Conventino di Sant’Antonio, che oggi, purtroppo, continua a essere teatro di un degrado che non può più essere considerato un episodio isolato.

Da tempo, infatti, sacchi di indumenti e vestiti abbandonati vengono lasciati nell’area da cittadini privi di senso civico, trasformando uno spazio pubblico e un luogo di culto in una vera e propria discarica a cielo aperto. La situazione è arrivata al punto che gli indumenti invadono persino il sagrato della chiesa e i gradini d’ingresso, offrendo un’immagine indecorosa a residenti, fedeli e visitatori.

Non si tratta soltanto di una questione estetica. Il rispetto degli spazi pubblici e dei luoghi di culto è un segno di rispetto verso l’intera comunità. È impensabile che una coppia di sposi, nel giorno del proprio matrimonio, debba ritrovarsi con montagne di vestiti abbandonati a fare da sfondo alle fotografie davanti al portale della chiesa.

Il problema richiede una risposta concreta. Servono controlli più efficaci, interventi di pulizia tempestivi e, soprattutto, misure che impediscano il ripetersi di questi comportamenti incivili. L’obiettivo non deve essere soltanto rimuovere i rifiuti, ma prevenire il fenomeno e restituire dignità a uno dei luoghi simbolo della città.

L’auspicio è che l’amministrazione comunale, insieme agli uffici competenti e al gestore del servizio di igiene urbana, intervenga rapidamente con un piano risolutivo. Catanzaro, capoluogo della Calabria, merita spazi pubblici decorosi e luoghi di culto rispettati.

Il decoro urbano non è un dettaglio: è il biglietto da visita di una città e il riflesso del senso civico dei suoi cittadini. Per questo motivo è necessario agire subito, affinché il Conventino di Sant’Antonio torni a essere un luogo di accoglienza, spiritualità e bellezza, e non l’ennesimo simbolo dell’abbandono.