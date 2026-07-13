15enne rischia di annegare a Silvi Marina, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara

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Paura sulla costa abruzzese: il tempestivo intervento del bagnino ha permesso di salvare il giovane, ora ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara.

Momenti di grande paura sulla spiaggia di Silvi Marina

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in un dramma a Silvi Marina, dove un ragazzo di 15 anni ha rischiato di annegare tra le onde. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri e ha richiesto un intervento immediato dei soccorritori.

Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe trovato in difficoltà mentre era in acqua, probabilmente a causa del mare agitato e della forza delle onde. A notare la situazione è stato il bagnino, che è intervenuto con rapidità riuscendo a raggiungerlo e a riportarlo a riva prima che la situazione precipitasse ulteriormente.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Pescara

Dopo il recupero, il 15enne è stato affidato al personale sanitario del 118, che gli ha prestato le prime cure direttamente sulla spiaggia. Successivamente è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto di Pediatria.

Le sue condizioni sono gravissime e il ragazzo resta sotto stretta osservazione dei medici, che stanno facendo il possibile per stabilizzarne il quadro clinico.

Decisivo il tempestivo intervento del bagnino

L'episodio conferma ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza dei bagnini di salvataggio lungo le spiagge durante la stagione estiva. Il loro intervento immediato ha consentito di recuperare il giovane in tempi rapidi, evitando conseguenze ancora più tragiche.

La vicenda rappresenta anche un richiamo alla prudenza: quando il mare è mosso o le condizioni meteo non sono favorevoli, è importante rispettare le indicazioni degli addetti al salvataggio e non sottovalutare mai la forza delle correnti e delle onde.

Cresce l'attenzione sulla sicurezza in mare

L'incidente di Silvi Marina riporta l'attenzione sul tema della sicurezza in mare, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. Le autorità raccomandano sempre di fare il bagno esclusivamente nelle aree sorvegliate e di evitare di entrare in acqua quando il mare presenta condizioni di rischio.

L'intera comunità segue con apprensione l'evolversi delle condizioni del giovane ricoverato a Pescara, con l'auspicio che possa superare questo delicato momento.