Pitta Days 2026 a Catanzaro: due giorni tra sapori, tradizione e grandi concerti con Nina Zilli ed Eman

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Il centro storico di Catanzaro si trasforma in un grande palcoscenico tra enogastronomia, cultura e musica per i festeggiamenti di San Vitaliano 2026

Il cuore di Catanzaro si prepara a vivere due giornate all'insegna della tradizione, della cultura e dello spettacolo. Il 15 e 16 luglio 2026 torna infatti Pitta Days – Viaggio di sapori nella tradizione catanzarese, l'iniziativa promossa dal Comune di Catanzaro, in collaborazione con Assipan, e finanziata dalla Regione Calabria nell'ambito del programma dei festeggiamenti dedicati a San Vitaliano, patrono della città.

L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell'estate catanzarese, con un ricco calendario che unisce degustazioni, show cooking, percorsi enogastronomici, incontri culturali, spettacoli itineranti e due grandi concerti gratuiti in Piazza Prefettura: quello di Nina Zilli il 15 luglio e quello del cantautore calabrese Eman il 16 luglio.

Nina Zilli inaugura i Pitta Days con un grande concerto gratuito

La serata di mercoledì 15 luglio culminerà alle 22:00 con il concerto di Nina Zilli, artista tra le più apprezzate del panorama musicale italiano.

Con il suo stile che fonde soul, pop, rhythm and blues e sonorità vintage, la cantante porterà sul palco uno spettacolo ricco di eleganza ed energia, proponendo i brani più amati della sua carriera davanti al pubblico di Piazza Prefettura.

L'esibizione rappresenta il momento conclusivo di una giornata dedicata alla scoperta dei sapori autentici della tradizione catanzarese.

Eman torna nella sua Catanzaro con il tour di Magarìa

La sera di giovedì 16 luglio sarà invece la volta di Eman, nome d'arte di Emanuele Aceto, artista originario di Catanzaro.

Il concerto, in programma alle 22:30, vedrà il cantautore presentare dal vivo "Magarìa", il suo ultimo progetto discografico, caratterizzato da testi intensi e da un sound che mescola cantautorato, indie, rock, elettronica e influenze reggae.

Prima dell'esibizione di Eman, dalle 20:00 alle 21:30, Piazza Prefettura ospiterà lo spettacolo "Storie, canti e danze grecaniche e d'Arberia", inserito nel programma di Cuore Cantastorie, dedicato alla valorizzazione delle radici popolari della Calabria.

Al termine del concerto è previsto anche un DJ set che prolungherà la festa fino a mezzanotte.

Pitta Days: il gusto della tradizione protagonista nel centro storico

Per entrambe le giornate, il centro storico di Catanzaro diventerà un grande percorso dedicato alla gastronomia locale.

Lungo Corso Mazzini e nelle principali piazze cittadine saranno presenti:

stand enogastronomici ;

; percorsi del gusto curati da ristoratori e attività del territorio;

curati da ristoratori e attività del territorio; show cooking con dimostrazioni dal vivo;

con dimostrazioni dal vivo; laboratori dedicati ai prodotti tipici;

degustazioni delle eccellenze calabresi.

L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare la Pitta, prodotto simbolo della tradizione gastronomica catanzarese, insieme alle altre specialità locali, promuovendo il patrimonio culinario della città come elemento di identità culturale.

Non solo musica: cultura, vino, artigianato e tradizioni popolari

Il programma dei Pitta Days 2026 coinvolgerà numerose realtà del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi figurano:

il Festival Cuore Cantastorie , con spettacoli, musica popolare, laboratori di tarantella e approfondimenti storici;

, con spettacoli, musica popolare, laboratori di tarantella e approfondimenti storici; la manifestazione Panettone Estivo Catanzaro , organizzata dalla Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) con show cooking, degustazioni e incontri;

, organizzata dalla con show cooking, degustazioni e incontri; Carpe Wine , percorso dedicato al vino con degustazioni guidate da sommelier professionisti e la presenza di 15 cantine selezionate ;

, percorso dedicato al vino con degustazioni guidate da sommelier professionisti e la presenza di ; l'area Ancos Confartigianato , con esposizioni di artigiani, hobbisti, birrifici artigianali e spazi dedicati al food;

, con esposizioni di artigiani, hobbisti, birrifici artigianali e spazi dedicati al food; Agrumi in Festa , con degustazioni solidali del gelato artigianale e iniziative benefiche;

, con degustazioni solidali del gelato artigianale e iniziative benefiche; appuntamenti culturali e rievocazioni storiche dedicate alla storia della città.

Il programma completo dei Pitta Days 2026

Mercoledì 15 luglio

Pitta Days

18:00 – Piazza Prefettura Apertura ufficiale della manifestazione Taglio del nastro Saluti istituzionali Brindisi inaugurale 18:00 – Palazzo Fazzari Tavola rotonda "Esperienze a confronto" 18:00 – 24:00 – Corso MazziniStand enogastronomici 19:00 – 24:00 – Centro storicoPercorso enogastronomico identitario con ristoratori ed esercizi pubblici 20:00 – Corso MazziniShow cooking e laboratori 22:00 – Piazza PrefetturaConcerto gratuito di Nina Zilli



Cuore Cantastorie

18:00 – Piazza Garibaldi/San Giovanni Inaugurazione del Festival 18:00 Partenza della Jericho Dixieland Street Band dal Cavatore 18:15 – Complesso Monumentale San Giovanni Arrivo della Street Band Saluti istituzionali Presentazione storico-culturale a cura della guida Linda Verre 18:30 Spettacolo "Storie da fiera" con Felice Pantone e Celina Scarlatti 18:00 – Piazza Prefettura Laboratorio di tarantella calabrese 21:00 – Salita Giuseppe Mazzini Approfondimento storico con Linda Verre Concerto del cantastorie Giacomo Sferlazzo



FIPGC

18:00 – 24:00 – Corso MazziniPanettone Estivo Catanzaro Show cooking Degustazioni Artisti decoratori Gelatai 18:00 e 19:00 – Palazzo Fazzari Talk e riconoscimenti della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria



Ancos Confartigianato

18:00 – 24:00 Area Food & Beverage Birrifici artigianali Food tematici Esposizione di artigiani e hobbisti ai Giardini Nicholas Green



Carpe Wine

18:00 – 24:00 – Corso Mazzini Percorso emozionale Degustazioni con 15 cantine Sommelier professionisti Show di sciabolata



Giovedì 16 luglio

Celebrazioni religiose

18:00Processione di San Vitaliano Partenza dalla Basilica dell'Immacolata



Pitta Days

18:00 – 24:00 – Corso Mazzini Stand enogastronomici 19:00 – 24:00 – Centro storico Percorso enogastronomico identitario 20:00 – Corso Mazzini Show cooking e laboratori 22:30 – Piazza PrefetturaConcerto di Eman A seguire DJ set



Cuore Cantastorie

20:00 – 21:30 – Piazza Prefettura Concerto "Storie, canti e danze grecaniche e d'Arberia"



Agrumi in Festa

18:00 – 24:00Il Gelato che Fa Bene Degustazioni a cura dei maestri gelatieri Conpait Raccolta fondi per l'Associazione Don Dino Piro 19:30 Show cooking "Dal Frutto al Gelato"



Ancos Confartigianato

18:00 – 24:00 Area Food & Beverage Esposizione artigianato 19:00 – Palazzo Fazzari Talk



Carpe Wine

18:00 – 24:00 Degustazioni con 15 cantine e sommelier



Altri eventi

17:00 – Quartiere PianicelloCaccia al Tesoro multiculturale organizzata da Catanzaro Movie Theatre 19:00 – Largo Prigioni Rievocazione storica "L'assedio del 1528, una vittoria imperfetta" a cura di Nuova Mente APS



Pitta Days, una vetrina per le eccellenze di Catanzaro

Con un programma che intreccia tradizioni popolari, musica, cultura, gastronomia e valorizzazione del territorio, i Pitta Days 2026 si confermano uno degli appuntamenti centrali del cartellone estivo dei festeggiamenti di San Vitaliano. Due giornate pensate per coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo il centro storico di Catanzaro attraverso un percorso che mette al centro i sapori autentici della città, le produzioni locali e un ricco calendario di eventi gratuiti.