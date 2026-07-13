Pitta Days 2026 a Catanzaro: due giorni tra sapori, tradizione e grandi concerti con Nina Zilli ed Eman
Il centro storico di Catanzaro si trasforma in un grande palcoscenico tra enogastronomia, cultura e musica per i festeggiamenti di San Vitaliano 2026
Il cuore di Catanzaro si prepara a vivere due giornate all'insegna della tradizione, della cultura e dello spettacolo. Il 15 e 16 luglio 2026 torna infatti Pitta Days – Viaggio di sapori nella tradizione catanzarese, l'iniziativa promossa dal Comune di Catanzaro, in collaborazione con Assipan, e finanziata dalla Regione Calabria nell'ambito del programma dei festeggiamenti dedicati a San Vitaliano, patrono della città.
L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell'estate catanzarese, con un ricco calendario che unisce degustazioni, show cooking, percorsi enogastronomici, incontri culturali, spettacoli itineranti e due grandi concerti gratuiti in Piazza Prefettura: quello di Nina Zilli il 15 luglio e quello del cantautore calabrese Eman il 16 luglio.
Nina Zilli inaugura i Pitta Days con un grande concerto gratuito
La serata di mercoledì 15 luglio culminerà alle 22:00 con il concerto di Nina Zilli, artista tra le più apprezzate del panorama musicale italiano.
Con il suo stile che fonde soul, pop, rhythm and blues e sonorità vintage, la cantante porterà sul palco uno spettacolo ricco di eleganza ed energia, proponendo i brani più amati della sua carriera davanti al pubblico di Piazza Prefettura.
L'esibizione rappresenta il momento conclusivo di una giornata dedicata alla scoperta dei sapori autentici della tradizione catanzarese.
Eman torna nella sua Catanzaro con il tour di Magarìa
La sera di giovedì 16 luglio sarà invece la volta di Eman, nome d'arte di Emanuele Aceto, artista originario di Catanzaro.
Il concerto, in programma alle 22:30, vedrà il cantautore presentare dal vivo "Magarìa", il suo ultimo progetto discografico, caratterizzato da testi intensi e da un sound che mescola cantautorato, indie, rock, elettronica e influenze reggae.
Prima dell'esibizione di Eman, dalle 20:00 alle 21:30, Piazza Prefettura ospiterà lo spettacolo "Storie, canti e danze grecaniche e d'Arberia", inserito nel programma di Cuore Cantastorie, dedicato alla valorizzazione delle radici popolari della Calabria.
Al termine del concerto è previsto anche un DJ set che prolungherà la festa fino a mezzanotte.
Pitta Days: il gusto della tradizione protagonista nel centro storico
Per entrambe le giornate, il centro storico di Catanzaro diventerà un grande percorso dedicato alla gastronomia locale.
Lungo Corso Mazzini e nelle principali piazze cittadine saranno presenti:
- stand enogastronomici;
- percorsi del gusto curati da ristoratori e attività del territorio;
- show cooking con dimostrazioni dal vivo;
- laboratori dedicati ai prodotti tipici;
- degustazioni delle eccellenze calabresi.
L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare la Pitta, prodotto simbolo della tradizione gastronomica catanzarese, insieme alle altre specialità locali, promuovendo il patrimonio culinario della città come elemento di identità culturale.
Non solo musica: cultura, vino, artigianato e tradizioni popolari
Il programma dei Pitta Days 2026 coinvolgerà numerose realtà del territorio.
Tra gli appuntamenti più significativi figurano:
- il Festival Cuore Cantastorie, con spettacoli, musica popolare, laboratori di tarantella e approfondimenti storici;
- la manifestazione Panettone Estivo Catanzaro, organizzata dalla Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) con show cooking, degustazioni e incontri;
- Carpe Wine, percorso dedicato al vino con degustazioni guidate da sommelier professionisti e la presenza di 15 cantine selezionate;
- l'area Ancos Confartigianato, con esposizioni di artigiani, hobbisti, birrifici artigianali e spazi dedicati al food;
- Agrumi in Festa, con degustazioni solidali del gelato artigianale e iniziative benefiche;
- appuntamenti culturali e rievocazioni storiche dedicate alla storia della città.
Il programma completo dei Pitta Days 2026
Mercoledì 15 luglio
Pitta Days
- 18:00 – Piazza PrefetturaApertura ufficiale della manifestazione
- Taglio del nastro
- Saluti istituzionali
- Brindisi inaugurale
- 18:00 – Palazzo FazzariTavola rotonda "Esperienze a confronto"
- 18:00 – 24:00 – Corso MazziniStand enogastronomici
- 19:00 – 24:00 – Centro storicoPercorso enogastronomico identitario con ristoratori ed esercizi pubblici
- 20:00 – Corso MazziniShow cooking e laboratori
- 22:00 – Piazza PrefetturaConcerto gratuito di Nina Zilli
Cuore Cantastorie
- 18:00 – Piazza Garibaldi/San GiovanniInaugurazione del Festival
- 18:00Partenza della Jericho Dixieland Street Band dal Cavatore
- 18:15 – Complesso Monumentale San GiovanniArrivo della Street Band
- Saluti istituzionali
- Presentazione storico-culturale a cura della guida Linda Verre
- 18:30Spettacolo "Storie da fiera" con Felice Pantone e Celina Scarlatti
- 18:00 – Piazza PrefetturaLaboratorio di tarantella calabrese
- 21:00 – Salita Giuseppe MazziniApprofondimento storico con Linda Verre
- Concerto del cantastorie Giacomo Sferlazzo
FIPGC
- 18:00 – 24:00 – Corso MazziniPanettone Estivo Catanzaro
- Show cooking
- Degustazioni
- Artisti decoratori
- Gelatai
- 18:00 e 19:00 – Palazzo FazzariTalk e riconoscimenti della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria
Ancos Confartigianato
- 18:00 – 24:00Area Food & Beverage
- Birrifici artigianali
- Food tematici
- Esposizione di artigiani e hobbisti ai Giardini Nicholas Green
Carpe Wine
- 18:00 – 24:00 – Corso MazziniPercorso emozionale
- Degustazioni con 15 cantine
- Sommelier professionisti
- Show di sciabolata
Giovedì 16 luglio
Celebrazioni religiose
- 18:00Processione di San Vitaliano
- Partenza dalla Basilica dell'Immacolata
Pitta Days
- 18:00 – 24:00 – Corso MazziniStand enogastronomici
- 19:00 – 24:00 – Centro storicoPercorso enogastronomico identitario
- 20:00 – Corso MazziniShow cooking e laboratori
- 22:30 – Piazza PrefetturaConcerto di Eman
- A seguire DJ set
Cuore Cantastorie
- 20:00 – 21:30 – Piazza PrefetturaConcerto "Storie, canti e danze grecaniche e d'Arberia"
Agrumi in Festa
- 18:00 – 24:00Il Gelato che Fa Bene
- Degustazioni a cura dei maestri gelatieri Conpait
- Raccolta fondi per l'Associazione Don Dino Piro
- 19:30Show cooking "Dal Frutto al Gelato"
Ancos Confartigianato
- 18:00 – 24:00Area Food & Beverage
- Esposizione artigianato
- 19:00 – Palazzo FazzariTalk
Carpe Wine
- 18:00 – 24:00Degustazioni con 15 cantine e sommelier
Altri eventi
- 17:00 – Quartiere PianicelloCaccia al Tesoro multiculturale organizzata da Catanzaro Movie Theatre
- 19:00 – Largo PrigioniRievocazione storica "L'assedio del 1528, una vittoria imperfetta" a cura di Nuova Mente APS
Pitta Days, una vetrina per le eccellenze di Catanzaro
Con un programma che intreccia tradizioni popolari, musica, cultura, gastronomia e valorizzazione del territorio, i Pitta Days 2026 si confermano uno degli appuntamenti centrali del cartellone estivo dei festeggiamenti di San Vitaliano. Due giornate pensate per coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo il centro storico di Catanzaro attraverso un percorso che mette al centro i sapori autentici della città, le produzioni locali e un ricco calendario di eventi gratuiti.
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