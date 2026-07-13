Monopattini elettrici, dal 16 luglio assicurazione obbligatoria: quanto costa, cosa cambia e quali sono le sanzioni

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Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Ecco chi deve stipulare la polizza, quanto costa, quali danni copre e quali multe rischia chi circola senza copertura assicurativa.

Assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici: cosa cambia dal 16 luglio

Da mercoledì 16 luglio entra ufficialmente in vigore uno dei principali cambiamenti introdotti dal nuovo Codice della Strada: tutti i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di una polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi (RC).

La misura interesserà circa un milione di monopattini privati presenti in Italia e rappresenta un importante passo verso una maggiore regolamentazione della mobilità urbana. L'obiettivo è garantire una tutela economica in caso di incidenti e danni provocati durante la circolazione.

Secondo Assoutenti, tuttavia, restano ancora aperte alcune criticità, in particolare sul fronte dei controlli e dell'applicazione concreta delle nuove regole.

Cosa copre la polizza RC per il monopattino

La nuova assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici copre esclusivamente i danni causati a terzi durante la circolazione.

Rientrano nella copertura, ad esempio:

lesioni provocate a pedoni o ciclisti ;

; danni materiali ad automobili, motocicli o altri veicoli ;

; danni a beni di proprietà di terzi.

Si tratta della stessa logica della responsabilità civile prevista per altri mezzi di trasporto: chi provoca un incidente risponde economicamente dei danni arrecati.

La polizza RC famiglia non sarà sufficiente

Uno degli aspetti più importanti riguarda il tipo di assicurazione richiesta.

Come evidenzia Assoutenti, non sarà valida una normale polizza RC Capofamiglia già sottoscritta per la responsabilità civile domestica.

La normativa stabilisce infatti che la polizza del monopattino dovrà riportare il codice identificativo del contrassegno associato al veicolo, rendendo necessaria una copertura specifica dedicata esclusivamente al monopattino elettrico.

Quanto costa assicurare un monopattino elettrico

L'introduzione dell'obbligo comporterà un nuovo costo annuale per i proprietari.

Secondo le stime diffuse da Assoutenti:

una polizza base costerà mediamente tra 35 e 55 euro l'anno ;

costerà mediamente tra ; il prezzo potrà salire fino a 150 euro annui scegliendo garanzie aggiuntive, come tutela legale, assistenza o copertura contro il furto.

Nel complesso, l'associazione dei consumatori stima una spesa nazionale di circa 50 milioni di euro ogni anno.

Come funzioneranno i risarcimenti nei primi due anni

La nuova disciplina prevede anche una fase transitoria.

Per i primi due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo non sarà applicato il sistema dell'indennizzo diretto, normalmente utilizzato in molti sinistri tra veicoli assicurati.

La circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 24 aprile ha previsto un periodo di monitoraggio necessario per raccogliere dati sull'andamento dei sinistri provocati dai monopattini elettrici.

Durante questo periodo:

l' IVASS trasmetterà ogni sei mesi i dati al Ministero;

trasmetterà ogni sei mesi i dati al Ministero; verranno analizzati costi e frequenza dei risarcimenti;

successivamente potrà essere definito un sistema nazionale dedicato.

Fino ad allora, gli incidenti saranno gestiti attraverso la procedura ordinaria di risarcimento.

Le multe per chi circola senza assicurazione

Chi utilizzerà un monopattino elettrico senza assicurazione obbligatoria rischierà sanzioni amministrative.

Le multe previste vanno da:

100 euro

fino a 400 euro.

Le sanzioni rappresentano uno degli strumenti individuati dal legislatore per favorire il rispetto della nuova normativa.

Assoutenti: "Le regole ci sono, ma servono più controlli"

Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, il problema principale resta l'effettiva applicazione delle norme.

L'associazione sottolinea come, nonostante l'introduzione di nuovi obblighi, in molte città italiane continuino a registrarsi numerose violazioni del Codice della Strada, tra cui:

utilizzo del monopattino senza casco , dove previsto;

, dove previsto; trasporto di due persone sullo stesso mezzo;

mancato rispetto delle regole di circolazione.

Per Assoutenti, i controlli delle forze dell'ordine risultano ancora insufficienti e sarà necessario rafforzare l'attività di vigilanza affinché la nuova assicurazione non rimanga soltanto un obbligo formale.

Il Governo chiamato a vigilare sul mercato delle assicurazioni

L'associazione dei consumatori invita inoltre il Governo a monitorare attentamente il mercato assicurativo.

L'obiettivo è evitare:

speculazioni sui prezzi delle polizze ;

; differenze tariffarie eccessive tra le diverse aree del Paese;

possibili disparità di trattamento tra gli utenti.

Una sorveglianza costante, secondo Assoutenti, potrà garantire maggiore trasparenza e condizioni più equilibrate per tutti i proprietari di monopattini.

Un passo verso una mobilità urbana più sicura

L'introduzione della assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo Codice della Strada. L'obiettivo è aumentare la tutela di pedoni, ciclisti e automobilisti, assicurando un risarcimento in caso di incidente.

Resta ora da verificare l'efficacia concreta della misura, che dipenderà non solo dall'adesione degli utenti, ma anche dalla capacità di garantire controlli efficaci e un mercato assicurativo trasparente, con costi sostenibili per i cittadini.