Catanzaro, interruzione dell’acqua il 13 luglio: ecco le zone interessate

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Sorical eseguirà interventi di manutenzione sull’impianto Corace e sulla linea diretta Savuco: previsti stop all’erogazione e possibili cali di pressione in diverse aree della città

I cittadini di Catanzaro dovranno fare i conti con una temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua nella giornata di lunedì 13 luglio. La comunicazione è stata diffusa dall'Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili, dopo l'avviso ricevuto da Sorical, che ha programmato alcuni interventi di riparazione sull'impianto Corace e sulla linea diretta Savuco.

Le operazioni saranno necessarie per garantire il corretto funzionamento della rete idrica e potrebbero comportare disagi in diverse zone della città.

Interruzione dell'acqua a Catanzaro: orari e vie interessate

Secondo quanto comunicato, i lavori saranno effettuati nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 13:00 di lunedì 13 luglio.

Durante questo intervallo sarà sospesa completamente l'erogazione idrica nelle seguenti aree:

via della Resistenza

viale Emilia

Guglia

Motorizzazione Civile

Runci

I residenti e le attività presenti in queste zone sono invitati a organizzarsi per tempo, predisponendo eventuali scorte d'acqua necessarie durante il periodo dell'interruzione.

Riduzione della portata sulla linea Corace

Oltre alla sospensione prevista sulla linea diretta Savuco, Sorical ha comunicato anche una riduzione della portata sulla linea Corace.

Questa situazione potrebbe determinare abbassamenti di pressione o temporanee difficoltà nell'approvvigionamento idrico nelle aree servite da:

via Tagliamento , alimentata dalla linea diretta;

, alimentata dalla linea diretta; serbatoi Corvo ;

; serbatoi Santa Maria.

In queste zone non è previsto uno stop totale dell'acqua, ma potrebbero verificarsi disservizi durante lo svolgimento degli interventi.

L'appello del Comune: utilizzare l'acqua con parsimonia

L'Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili ha invitato la cittadinanza a fare un uso responsabile della risorsa idrica, limitando i consumi allo stretto necessario durante le ore interessate dai lavori.

L'Amministrazione comunale ha inoltre precisato che eventuali aggiornamenti sull'andamento degli interventi e sul ripristino del servizio saranno comunicati nel corso della giornata del 13 luglio.

Perché vengono effettuati questi lavori

Gli interventi programmati da Sorical rientrano nelle attività di manutenzione della rete idrica, indispensabili per riparare le infrastrutture e assicurare una distribuzione dell'acqua più efficiente e sicura. Sebbene possano causare disagi temporanei, queste operazioni sono fondamentali per prevenire guasti più gravi e garantire la continuità del servizio nel lungo periodo.

Le informazioni principali

Data: 13 luglio

13 luglio Orario dei lavori: dalle 8:00 alle 13:00

dalle alle Interruzione dell'acqua: via della Resistenza , viale Emilia , Guglia , Motorizzazione Civile e Runci

, , , e Possibili cali di pressione: via Tagliamento , Corvo e Santa Maria

, e Raccomandazione: utilizzare l'acqua con moderazione fino al completo ripristino del servizio.