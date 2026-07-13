Madonna torna in vetta alle classifiche mondiali con Confessions On A Dance Floor: Part II

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Il nuovo album della Regina del Pop conquista Stati Uniti, Regno Unito e Italia con un debutto da record

A sette anni dall'ultimo progetto di inediti, Madonna torna a dominare la scena musicale internazionale con Confessions On A Dance Floor: Part II, un album che segna un ritorno trionfale. Il disco ha esordito direttamente al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti e ha conquistato contemporaneamente la vetta delle classifiche nel Regno Unito e in Italia, confermando ancora una volta la straordinaria longevità artistica della cantante.

Il debutto rappresenta uno dei risultati commerciali più importanti dell'anno e consolida il ruolo di Madonna come una delle artiste più influenti nella storia della musica pop.

Debutto al numero uno della Billboard 200 con numeri da record

Negli Stati Uniti, Confessions On A Dance Floor: Part II è entrato direttamente al primo posto della Billboard 200, facendo registrare il miglior esordio della carriera recente della popstar.

Secondo i dati diffusi da Variety, l'album ha totalizzato:

oltre 20 milioni di streaming on demand nella prima settimana;

nella prima settimana; 114.000 unità equivalenti vendute, tra copie fisiche, digitali e streaming.

Si tratta del miglior risultato commerciale per Madonna dal 2012 e di un netto miglioramento rispetto a Madame X, che nel 2019 aveva debuttato con circa 95.000 unità.

Madonna entra ancora nella storia della musica

Il nuovo successo permette a Madonna di aggiungere un altro capitolo alla sua straordinaria carriera.

Con Confessions On A Dance Floor: Part II, la cantante diventa infatti la prima artista nella storia a conquistare il primo posto della Billboard 200 in quattro decenni differenti:

anni Ottanta

anni Duemila

anni Duemiladieci

anni Duemilaventi

Un traguardo che testimonia la capacità della Regina del Pop di rinnovarsi e restare protagonista attraverso generazioni diverse.

L'album rappresenta inoltre:

il decimo disco numero uno negli Stati Uniti;

negli Stati Uniti; il ventiquattresimo album entrato nella Top 10 americana.

Numeri che la collocano tra gli artisti più premiati di sempre nelle classifiche statunitensi.

Successo anche in Italia: primo posto nella classifica FIMI

Il trionfo di Confessions On A Dance Floor: Part II non si limita agli Stati Uniti.

Nella classifica FIMI degli album fisici, relativa alla settimana 28 del 2026, il nuovo lavoro di Madonna debutta direttamente al primo posto, precedendo:

Il giorno che aspettavo di Ultimo ;

di ; Splat! dei Deep Purple, anch'esso tra le nuove uscite della settimana.

Un risultato che conferma il forte legame tra l'artista americana e il pubblico italiano, storicamente tra i più affezionati alla sua musica.

Regno Unito: tredicesimo album numero uno

Anche nel Regno Unito il ritorno della popstar è stato accolto con entusiasmo.

L'album conquista immediatamente la vetta della classifica britannica, regalando a Madonna il suo tredicesimo album numero uno nel Paese.

Grazie a questo risultato, l'artista raggiunge un altro traguardo storico: eguaglia i Beatles, diventando l'unica altra artista ad aver ottenuto almeno dieci album al primo posto sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito.

Un ritorno che conferma la forza di un'icona della musica pop

Il successo di Confessions On A Dance Floor: Part II dimostra come Madonna continui a rappresentare un punto di riferimento della musica internazionale. Dopo oltre quarant'anni di carriera, la cantante riesce ancora a conquistare pubblico, critica e classifiche con un progetto capace di unire nostalgia, innovazione e sonorità contemporanee.

Tra record di streaming, vendite elevate e primati nelle classifiche mondiali, il nuovo album si candida già a essere uno degli eventi musicali più significativi del 2026, confermando la straordinaria capacità di Madonna di reinventarsi senza perdere il proprio impatto culturale e commerciale.