Crotone Calcio riparte con Leandro Greco. Video

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Crotone riparte con Leandro Greco: giovani, sostenibilità e un nuovo progetto per rilanciare i rossoblù

Il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e il nuovo tecnico Leandro Greco presentano la stagione del cambiamento: penalizzazione, mercato, valorizzazione dei giovani e voglia di riportare entusiasmo in città.

Il Crotone apre ufficialmente una nuova fase della propria storia sportiva. Nella conferenza di presentazione del nuovo allenatore Leandro Greco, il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna hanno delineato le linee guida del progetto tecnico e societario che accompagnerà i rossoblù nella prossima stagione di Serie C.

Una ripartenza che arriva in un momento particolarmente delicato: il club dovrà affrontare il campionato con una penalizzazione di sei punti, ma l'obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra competitiva, economicamente sostenibile e capace di valorizzare il patrimonio rappresentato dai giovani.

Leandro Greco nuovo allenatore del Crotone

L'ex tecnico della Primavera della Roma approda sulla panchina rossoblù con entusiasmo e idee molto chiare.

Per Greco quella di Crotone rappresenta una sfida importante e uno dei passaggi più significativi della sua giovane carriera.

Il tecnico ha spiegato di aver accettato il progetto dopo un confronto molto diretto con la società, apprezzandone soprattutto la trasparenza sugli obiettivi e sulle difficoltà del momento.

Secondo Greco, il primo passo sarà ricostruire una mentalità vincente, restituire entusiasmo all'ambiente e creare un forte senso di appartenenza.

Più che i moduli tattici, saranno determinanti l'identità della squadra, l'intensità e la disponibilità dei calciatori a sposare un percorso di crescita.

Gianni Vrenna: "Ripartiamo con entusiasmo nonostante la penalizzazione"

Il presidente Gianni Vrenna non ha nascosto le difficoltà che attendono il club.

La penalizzazione iniziale rappresenterà inevitabilmente un ostacolo, ma la società vuole affrontare il campionato con determinazione, cercando di recuperare immediatamente il terreno perduto.

Vrenna ha ribadito come il nuovo corso sia stato costruito attorno alla figura di Leandro Greco, ritenuto il profilo ideale per sviluppare un progetto fondato sulla crescita dei giovani e sulla programmazione.

Il numero uno rossoblù ha anche rivolto un appello ai tifosi e all'intera città, chiedendo di sostenere squadra e società in un momento particolarmente delicato.

Secondo il presidente, soltanto un ambiente compatto potrà aiutare il Crotone a superare le difficoltà iniziali e tornare protagonista.

La sostenibilità diventa la priorità del Crotone

Uno dei temi centrali della conferenza è stato quello della sostenibilità economica.

Gianni Vrenna ha ricordato come negli ultimi anni molte società professionistiche siano scomparse a causa di gestioni finanziarie non equilibrate.

L'obiettivo del Crotone è invece quello di garantire continuità al club, preservando un patrimonio costruito in oltre trentacinque anni di gestione della famiglia Vrenna.

Per questo motivo la società non inseguirà investimenti fuori misura ma continuerà a lavorare seguendo un modello basato sull'autosufficienza economica.

Raffaele Vrenna: giovani e mercato al centro del progetto

Il direttore generale Raffaele Vrenna ha confermato che la valorizzazione dei giovani rappresenterà il pilastro della nuova stagione.

Il Crotone continuerà a individuare profili di prospettiva, affiancandoli ai giocatori più esperti già presenti in organico.

Durante il ritiro saranno inoltre valutati numerosi elementi provenienti dal settore giovanile, che avranno l'opportunità di conquistarsi un posto in prima squadra.

Sul mercato, il dirigente ha chiarito che la priorità sarà rappresentata dalle uscite.

La società ascolterà eventuali offerte per alcuni dei propri calciatori più richiesti, senza però rinunciare alla competitività della squadra.

Qualora dovessero partire elementi importanti, il club è pronto a sostituirli con profili già individuati dall'area tecnica.

Mercato ragionato e obiettivi realistici

Raffaele Vrenna ha invitato l'ambiente a ridimensionare le aspettative rispetto agli anni della Serie A.

Il nuovo progetto non rinuncia all'ambizione, ma si fonda su basi diverse.

L'obiettivo sarà costruire una squadra competitiva senza mettere a rischio gli equilibri economici della società.

Il dirigente ha sottolineato come il Crotone continuerà a programmare con attenzione ogni operazione, privilegiando qualità, prospettiva e sostenibilità.

Greco: "Conta la mentalità, non il modulo"

Dal punto di vista tecnico, Leandro Greco ha spiegato di avere idee molto precise sul calcio che intende proporre.

L'allenatore non si considera un integralista dei sistemi di gioco.

Per lui saranno le caratteristiche dei giocatori a determinare la veste tattica della squadra.

L'obiettivo sarà sviluppare un calcio moderno, dinamico e aggressivo, valorizzando le qualità della rosa.

Nei primi allenamenti il tecnico ha inoltre trovato un gruppo molto unito e fortemente legato alla città, elemento che considera una base importante su cui costruire il nuovo percorso.

L'importanza dei tifosi per il nuovo corso rossoblù

Greco ha dedicato un passaggio anche al rapporto con la tifoseria.

Secondo il tecnico, i sostenitori non segnano materialmente i gol, ma incidono profondamente sulle prestazioni della squadra.

Sentire fiducia, calore e sostegno può infatti aiutare ogni calciatore ad esprimere al massimo le proprie qualità.

Per questo motivo allenatore e società auspicano una stagione caratterizzata da un forte legame tra squadra, città e tifosi.

Il Salary Cap e le criticità della Serie C

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi economici del calcio italiano.

Raffaele Vrenna ha espresso apprezzamento per l'introduzione del Salary Cap, ritenendolo uno strumento utile per limitare gli eccessi economici e favorire una gestione più responsabile dei club.

Il dirigente ha inoltre evidenziato alcune criticità dell'attuale sistema della Serie C, sottolineando le difficoltà legate ai costi delle trasferte, alla distribuzione dei gironi e alla sostenibilità complessiva del campionato.

Secondo la società rossoblù sarà necessario continuare a lavorare per rendere il sistema più equilibrato e competitivo.

Stadio, incontro in Prefettura e situazione impianto

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema dello stadio Ezio Scida.

Gianni Vrenna ha annunciato un incontro in Prefettura con le istituzioni competenti per affrontare la questione dell'agibilità dell'impianto e dei lavori necessari.

Solo dopo quel confronto sarà possibile avere un quadro più chiaro sulle prospettive della gestione dello stadio e sull'avvio della stagione.

Il Crotone riparte dalle idee

Il messaggio lanciato dalla società è chiaro: il nuovo corso del Crotone sarà costruito su idee, programmazione e valorizzazione dei giovani.

La penalizzazione iniziale rappresenta un ostacolo importante, ma il club vuole trasformare questa stagione in un'opportunità per ricostruire un'identità forte e duratura.

Con Leandro Greco in panchina, una rosa destinata a ringiovanirsi e una gestione improntata alla sostenibilità, il Crotone punta a gettare le basi per un progetto che possa riportare gradualmente entusiasmo e competitività all'intero ambiente rossoblù.

Video integrale - della presentato mister Greco