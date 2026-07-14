Catanzaro, via Vittorio Veneto: dopo quattro mesi il degrado resta, la transenna diventa una pattumiera

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CATANZARO – A quattro mesi dalla prima segnalazione, la situazione in via Vittorio Veneto, parallela di via Mario Greco, resta irrisolta. Il dissesto stradale è ancora presente e l’unico intervento effettuato è stato il posizionamento di una barriera in plastica per delimitare l’area e segnalare il pericolo.

Una soluzione provvisoria che, con il passare del tempo, si è trasformata nell’emblema del degrado. La transenna, infatti, è diventata una sorta di pattumiera improvvisata, con bottiglie di plastica e altri rifiuti abbandonati al suo interno da cittadini incivili.

Una situazione che evidenzia un duplice problema: da una parte il mancato ripristino definitivo della sede stradale, dall’altra la totale mancanza di rispetto per gli spazi pubblici da parte di chi continua ad abbandonare rifiuti.

I residenti e i cittadini chiedono un intervento risolutivo che non si limiti alla sola messa in sicurezza dell’area, ma che porti alla riparazione del tratto danneggiato e al ripristino del decoro urbano.

A distanza di quattro mesi, l’auspicio è che il Comune possa intervenire in tempi brevi, ponendo fine a una situazione che continua a rappresentare un disagio e un pessimo biglietto da visita per la città di Catanzaro.