Indice dell'Effetto Sinner: la classifica delle regioni italiane travolte dalla passione per il tennis

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lo studio di Casinos.com incrocia tre anni di ricerche Google e i dati della pratica agonistica: il Trentino di Jannik domina con 94,2 punti su 100, l'Umbria sorprende al 2° posto. Le ultime sei posizioni sono tutte del Mezzogiorno.

Il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, conquistato in rimonta su Alexander Zverev (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), è l'ultima immagine di un boom che i numeri fotografano da tempo: i tesserati della FITP hanno superato quota 1,15 milioni, il triplo rispetto al 2018, e gli agonisti attivi censiti sono 147.709, uno ogni 400 italiani. Ma dove batte più forte il cuore tennistico del Paese? A rispondere è l'Indice dell'Effetto Sinner (IES), lo studio di Casinos.com che assegna a ogni regione un punteggio da 0 a 100 combinando la pratica agonistica reale con tre anni di ricerche Google su sei temi, dai campioni ai grandi tornei.

Il primo posto era prevedibile, meno le proporzioni: il Trentino-Alto Adige domina con 94,2 punti, oltre sedici lunghezze sulla seconda. La terra di Sinner è prima per pratica agonistica, con una persona in campo ogni 185 abitanti (più del doppio della media nazionale), e prima in tre delle sei ricerche analizzate. Con una curiosità: su "tennis in tv" è soltanto quindicesima. Da quelle parti il tennis non si cerca in palinsesto, si gioca.

La vera notizia è l'Umbria: seconda con 77,9 punti, senza un campione in attività né un torneo del circuito maggiore. Nelle ricerche su Sinner e su Jasmine Paolini il cuore verde d'Italia è battuto solo dalle regioni di casa dei due campioni. Terza, a quattro decimi, la Liguria (77,5), seconda in Italia per giocatori in rapporto agli abitanti. E il meccanismo del profeta in patria funziona anche al femminile: la Toscana, quinta, è prima assoluta nelle ricerche sulla campionessa di Castelnuovo di Garfagnana, mentre l'Emilia-Romagna della Davis vinta a Bologna è prima nelle ricerche sull'Insalatiera.

Le curiosità non mancano: la Valle d'Aosta è prima in Italia nelle ricerche "tennis in tv" pur avendo appena 241 agonisti, la Lombardia schiera più tennisti di tutti (20.011, quasi uno su sette a livello nazionale) ma è solo quattordicesima in rapporto ai suoi dieci milioni di abitanti, e la Puglia conta 5.864 agonisti, esattamente uno in più del Trentino capolista: stesso esercito, densità opposte.

Il divario è geografico: le ultime sei posizioni sono tutte occupate da regioni del Mezzogiorno, con la Campania fanalino di coda a quota 33,3 nonostante il secondo bacino di giocatori del Sud. I segnali di risveglio però ci sono: la Sardegna è nona assoluta e migliore regione meridionale, l'Abruzzo decimo è ottavo in Italia per pratica, e la Sicilia, pur diciottesima, schiera il primo esercito di agonisti dell'intero Mezzogiorno.

Metodologia

L'Indice dell'Effetto Sinner (IES) assegna a ogni regione un punteggio da 0 a 100 composto per il 40% dalla pratica agonistica (giocatori agonisti attivi ogni 100.000 abitanti, elaborazione su dati TennisTalker e FITP, popolazione residente ISTAT) e per il 10% da ciascuna di sei ricerche Google analizzate su base regionale nel triennio 1 luglio 2023 - 30 giugno 2026 (argomenti Google Trends): Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Tennis, Tennis in TV, Torneo di Wimbledon e Coppa Davis.