Catanzaro, auto prende fuoco dopo un incidente in viale Magna Grecia. Video

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Incidente nella notte a Catanzaro: una Ford Focus si schianta contro un muretto e viene avvolta dalle fiamme. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.

Paura nella notte a Catanzaro: auto in fiamme dopo lo schianto

Momenti di forte apprensione nella notte a Catanzaro, dove un'autovettura è andata completamente in fiamme dopo un incidente stradale avvenuto in viale Magna Grecia.

L'allarme è scattato intorno alle 2:00, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta per domare il rogo sviluppatosi subito dopo l'impatto.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità

Secondo le prime informazioni, una Ford Focus, con a bordo il solo conducente, avrebbe perso il controllo mentre percorreva il tratto di strada in prossimità della rotatoria vicino al deposito AMC.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata andando a schiantarsi contro il muretto di delimitazione di una struttura abitativa. Dopo il violento impatto, l'auto è stata rapidamente avvolta dalle fiamme.

Gli accertamenti in corso dovranno chiarire se all'origine della perdita di controllo vi siano stati fattori legati alle condizioni della strada, a un guasto meccanico o ad altre circostanze.

Il conducente riesce a mettersi in salvo

Nonostante la gravità dell'incidente, il conducente è riuscito ad abbandonare autonomamente il veicolo pochi istanti prima che l'incendio si propagasse completamente all'automobile.

La sua prontezza si è rivelata determinante, evitando conseguenze ben più gravi.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere completamente l'incendio dell'autovettura, evitando che le fiamme potessero estendersi ad altre aree o provocare ulteriori danni. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza del mezzo e dell'intera zona interessata dall'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro, che hanno eseguito i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Indagini in corso sull'incidente di viale Magna Grecia

Le forze dell'ordine stanno proseguendo le verifiche per stabilire l'esatta successione degli eventi che hanno portato allo schianto e al successivo incendio dell'auto.

L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne, quando la ridotta visibilità e altri fattori possono aumentare il rischio di incidenti stradali.

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