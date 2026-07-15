"Bella in Vista" a Catanzaro, cambia la viabilità: tutte le modifiche al traffico per il 17 luglio

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Ordinanza della Polizia Locale per l'evento di Estarte 2026: divieti di sosta, strade chiuse e indicazioni per i residenti

In occasione dell'evento Bella in Vista, inserito nel calendario della rassegna estiva Estarte 2026, il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha emanato una specifica ordinanza per disciplinare la circolazione stradale e garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

L'appuntamento è in programma giovedì 17 luglio in Via Francesco De Seta, area che sarà interessata da limitazioni alla sosta e alla circolazione veicolare per l'intera giornata.

Viabilità modificata per Bella in Vista

Per consentire l'allestimento dell'evento e la presenza del pubblico, l'ordinanza introduce una serie di provvedimenti temporanei che interesseranno principalmente Via Francesco De Seta e Via Nuova.

Le modifiche saranno in vigore secondo il seguente calendario:

Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Francesco De Seta . Dalle ore 16:30 alle ore 24:00 istituzione del divieto di transito in Via Francesco De Seta . Dalle ore 16:30 alle ore 24:00 istituzione del divieto di transito in Via Nuova , con l'unica eccezione dei residenti.



Accesso consentito ai residenti

L'ordinanza prevede alcune disposizioni specifiche per limitare i disagi ai residenti della zona.

Per gli abitanti di Via Nuova e Via Francesco De Seta, dalle 16:30 alle 24:00 sarà infatti istituito un senso unico alternato con obbligo di procedere a passo d'uomo, mantenendo una velocità massima di 10 km/h.

La misura si rende necessaria poiché la chiusura al traffico di Via Francesco De Seta impedirà il normale accesso all'area. I residenti dovranno quindi entrare e uscire esclusivamente da e verso Viale dei Normanni, seguendo le indicazioni della Polizia Locale e della segnaletica temporanea.

Estarte 2026 anima l'estate catanzarese

L'evento Bella in Vista rientra nel programma di Estarte 2026, il cartellone di iniziative estive promosso per animare la città con appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza di partecipanti, residenti e operatori, il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare particolare attenzione alle modifiche alla viabilità, programmando per tempo gli spostamenti e rispettando la segnaletica predisposta lungo le strade interessate.

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