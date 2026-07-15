PD Catanzaro rinvia il congresso cittadino a settembre: obiettivo maggiore partecipazione e unità

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PD Catanzaro, congresso rinviato a settembre per favorire un confronto più ampio.

Il Partito Democratico cittadino sceglie di utilizzare la finestra congressuale fino a settembre per preparare un appuntamento più partecipato e condiviso.

Il Partito Democratico di Catanzaro ha deciso di rinviare il congresso cittadino inizialmente previsto per il 22 luglio. Il nuovo appuntamento si terrà nel mese di settembre, in una data che sarà definita successivamente dalla direzione provinciale.

La decisione è stata assunta all’unanimità durante una riunione alla quale hanno partecipato i segretari e i direttivi dei circoli cittadini, il segretario provinciale Gregorio Gallello e i rappresentanti del partito presenti al Comune di Catanzaro.

Le ragioni del rinvio

La scelta nasce dalla volontà di utilizzare il tempo ancora disponibile all’interno della finestra congressuale per organizzare un confronto più ampio tra iscritti, dirigenti e rappresentanti istituzionali.

In una nota, il partito ha spiegato che le settimane aggiuntive serviranno a preparare un congresso maggiormente partecipato e orientato alla ricerca di una sintesi unitaria.

L’obiettivo è arrivare al rinnovo della segreteria cittadina attraverso un percorso condiviso, capace di coinvolgere le diverse sensibilità presenti all’interno della comunità democratica del capoluogo.

La nuova data sarà stabilita dalla direzione provinciale.

Nei prossimi giorni la direzione provinciale tornerà a riunirsi per definire la nuova data e stabilire le modalità del percorso congressuale.

Il congresso rappresenterà un passaggio importante per il futuro del PD Catanzaro, chiamato a rinnovare i propri organismi e a delineare le priorità politiche e organizzative per i prossimi mesi.

Assemblea degli iscritti il 21 luglio.

Prima dell’appuntamento di settembre, è stata convocata un’assemblea cittadina degli iscritti.

L’incontro si svolgerà martedì 21 luglio alle ore 17.30 presso il Dopolavoro Ferroviario di Catanzaro Lido.

L’assemblea offrirà l’occasione per discutere le ragioni del rinvio, raccogliere osservazioni e contributi e avviare un confronto sul futuro della segreteria cittadina.