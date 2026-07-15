Bioparco al tramonto - le attività del 17 e 18 luglio

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Nell’ambito dell’evento ‘Il Bioparco al Tramonto’ - che prevede il prolungamento dell’orario Bioparco di Roma fino alle 21.30 - ogni venerdì e sabato fino al 1° agosto il parco rimarrà aperto eccezionalmente fino alle 21.30 (ultimo ingresso 20.30).

Al tramonto, nei 17 ettari del Giardino zoologico della Capitale, incastonati nella cornice unica di Villa Borghese, si potranno osservare gli animali sotto un’altra luce; si terranno i talk a cura dei guardiani, che saranno a disposizione per raccontarne caratteristiche, abitudini e curiosità.

All’interno dell’Oasi del Lago ci sarà la possibilità di fare un aperitivo selvaggio; anche gli altri punti ristoro dislocati nel parco sanno aperti e all’uscita sarà possibile intrattenersi al Caffè del Parco. Ogni sabato sarà organizzato un evento tematico diverso e ci sarà il truccabimbi.

Attività di sabato 18 luglio (dalle ore 18.00 alle 20), titolo: ‘Quando il sole tramonta’. All’oasi del lago verrà messa in scena una storia che racconta della vita notturna in un giardino zoologico attraverso l’antica arte del kamiscibai, il teatrino di strada di origine giapponese. La trama: il timido Leonardo si trova a sostituire per una notte il fratello guardiano del Bioparco. Un piccolo errore scatena incontri sorprendenti con tanti animali; grazie a misteriosi oggetti magici, scoprirà i segreti dello zoo, parlerà con i suoi abitanti e imparerà quanto sia affascinante il mondo della natura.

Nella postazione ‘Predatori della notte’ si potranno conoscere le caratteristiche e i segreti di predatori crepuscolari e notturni, dal grande gufo reale dall’apertura alare di quasi due metri e tre chili di peso alla piccola civetta nana. Durante l’attività si osserveranno piume, penne, crani, uova e si potrà interagire con una speciale macchina didattica per evidenziare le caratteristiche di questi animali. Con l’obiettivo di mettere in evidenza le caratteristiche e gli adattamenti dei rapaci notturni, nonché sfatare false leggende che li vuole portatori di cattivi presagi.

Le attività sono comprese nel costo del biglietto.

I biglietti per la tranche crepuscolo (a partire dalle ore 17.00) costano 15 Euro per gli adulti e 12 per i bambini e sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie.

Info su www.bioparco.it

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CREDIT FOTO: MASSIMILIANO DI GIOVANNI – ARCHIVIO BIOPARCO