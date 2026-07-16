Dr. Max Summer Tour arriva a Livorno: dal 29 luglio al 2 agosto appuntamenti dedicati alla prevenzione
Il Dr. Max Summer Tour fa tappa a Livorno dal 29 luglio al 2 agosto, in occasione di Effetto Venezia, con una serie di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione solare e alla salute della pelle, realizzate in collaborazione con Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea).
L'iniziativa è rivolta ad adulti e bambini con l'obiettivo di sensibilizzare sui rischi di un'esposizione scorretta ai raggi UV e promuovere comportamenti corretti per proteggere la pelle durante l'estate.
Al centro del tour c'è il Passaporto della Salute Dr. Max, che accompagnerà i partecipanti in un percorso a tappe tra giochi e attività educative. Completando le diverse missioni e raccogliendo i timbri sarà possibile ricevere premi e coupon da utilizzare nelle farmacie Dr. Max aderenti.
Durante Effetto Venezia, nello storico quartiere La Venezia, sarà allestito un Hydration Point con distribuzione gratuita di acqua, oltre a un tiro al bersaglio dedicato alla prevenzione e un maxi crucipuzzle a tema protezione della pelle. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno una sacca Dr. Max con prodotti omaggio Eucerin e un voucher sconto.
L'appuntamento è nello storico quartiere La Venezia dal 29 luglio al 2 agosto, con attività in programma ogni giorno a partire dalle 19.
Con il Summer Tour, Dr. Max porta la prevenzione fuori dai contesti sanitari tradizionali, promuovendo informazione e salute attraverso attività gratuite e momenti di coinvolgimento aperti a cittadini e visitatori.
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