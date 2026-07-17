Ordinanza estiva animali a Catanzaro

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Apprendiamo con grande soddisfazione che il comune di Catanzaro ha accolto le nostre richieste inerenti all’ordinanza specifica per gli animali di affezione in merito all’estate che meritano un’attenzione specifica anche da parte di chi possiede animali e che molto spesso non considera che possano essere vittime degli effetti del calore, se abbandonati all’aperto in luoghi soleggiati e privi di acqua e cibo.

L’ordinanza infatti n.000063 del 15-07-2026 rappresenta un unicum della storia della nostra città e costituisce un grande esempio di attenzione, sensibilità e grande civiltà nei confronti dei nostri amici animali. Ringraziamo a questo proposito l’assessore Nunzio Belcaro e il garante degli animali Ivano Staglianò che hanno accolto di buon grado le nostre proposte in merito, proprio durante l’evento sugli Zoocrimini in Calabria, tenutosi nella sala concerti del Comune di Catanzaro l’8 luglio.

Questa ordinanza, che avrà durata fino al 30 settembre del 2026, oltre a prevedere sanzioni in caso di abbandoni e maltrattamenti ai nostri amici animali, rappresenta un segnale di grande sensibilità, come nel caso dell’altra ordinanza emessa durante le festività natalizie del 2025 in merito ai botti di capodanno e all’emissione di palloncini inquinanti…Proprio in questi giorni il nostro Osservatorio, compie un anno esatto dalla sua fondazione e siamo lieti di avere instaurato una proficua e trasparente interlocuzione collaborativa con la nostra amministrazione.

Queste ordinanze, come anche la mozione accolta dall’assessore Irene Colosimo sul censimento degli alberi monumentali, rappresentano per noi un segnale molto positivo di un percorso ormai tracciato e che, ad appena un anno dalla nostra effettiva fondazione, ci fanno ben sperare per il futuro. Le istanze ambientali del nostro territorio, sono un terreno ancora pressoché inesplorato e devono essere sorrette da un lavoro capillare e continuo supportato da un processo di profondo rinnovamento culturale ed educativo della cittadinanza che non ha mai ricevuto, fino ad ora, un certo tipo di stimoli e segnali da parte delle amministrazioni precedenti. Senza il rispetto e la tutela del nostro ricchissimo patrimonio ambientale, non abbiamo alcuna speranza di prevedere un futuro di civiltà e progresso su tutti i livelli.

Le “sfide” del nostro Osservatorio, ovviamente non finiscono qui, nella prossima settimana, proprio per festeggiare e celebrare un anno dalla nostra fondazione, avremo una campagna di tesseramento per il 2026 che arricchiremo con una passeggiata nel centro storico di riconoscimento e censimento di alcuni dei nostri alberi monumentali, così da essere da supporto alla cittadinanza, nel processo di schedatura e invio delle candidature degli arbusti monumentali.

OPAT