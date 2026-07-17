Esplosione in un appartamento a San Giovanni in Fiore: probabile fuga di metano, due feriti e verifiche sull'edificio

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Paura nel Cosentino dopo una violenta esplosione in uno stabile residenziale: ingenti danni e controlli sulla sicurezza degli appartamenti

Momenti di grande apprensione a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove una violenta esplosione, con ogni probabilità provocata da una fuga di gas metano, ha interessato un appartamento situato al secondo piano di un edificio residenziale di tre livelli. Il boato ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona e ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorritori.

Le operazioni di emergenza sono state coordinate dalle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, intervenute tempestivamente per prestare soccorso alle persone coinvolte e mettere in sicurezza l'area.

Due persone ferite nell'esplosione

Il bilancio dell'incidente è di due persone ferite, un uomo e una donna, entrambi con un'età stimata inferiore ai 60 anni. I feriti sono stati immediatamente affidati al personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto alle prime cure e al successivo trasferimento nelle strutture ospedaliere.

Secondo le prime informazioni disponibili, una delle due persone versa in condizioni più gravi, mentre l'altra avrebbe riportato lesioni di minore entità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul loro stato clinico.

Ingenti danni all'appartamento e agli edifici vicini

L'esplosione ha provocato gravi danni strutturali all'appartamento in cui si sarebbe verificata la fuga di gas. La forza della deflagrazione ha inoltre proiettato detriti all'esterno, causando danni anche a un edificio situato nelle immediate vicinanze.

La violenza dell'evento ha reso necessario delimitare l'area interessata per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza e prevenire ulteriori rischi per i residenti.

In corso le verifiche di sicurezza sullo stabile

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici del Comune di San Giovanni in Fiore, chiamati a effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Le verifiche tecniche sono finalizzate a stabilire le condizioni di sicurezza e di agibilità degli appartamenti situati al primo e al terzo piano dello stabile, che potrebbero aver subito conseguenze a causa della violenza dell'esplosione.

Ipotesi fuga di gas metano al vaglio degli investigatori

Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas metano all'interno dell'abitazione, ma saranno gli approfondimenti tecnici dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Nel frattempo proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area, indispensabili per consentire i rilievi e verificare l'eventuale presenza di ulteriori criticità strutturali prima del rientro dei residenti nelle abitazioni.