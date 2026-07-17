Muore Valentina Baldini a 30 anni, lutto per il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini

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La scomparsa della figlia dell’allenatore commuove il mondo del calcio italiano tra ricordi, messaggi di vicinanza e una testimonianza di amore che ha segnato la sua vita

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Valentina Baldini, figlia dell’attuale commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini. La giovane è morta all’età di 30 anni, dopo aver convissuto fin dalla nascita con una grave e rara patologia che aveva profondamente segnato la vita della sua famiglia.

La notizia ha suscitato grande commozione non solo nell’ambiente sportivo, ma anche tra quanti negli anni hanno conosciuto la storia personale dell’allenatore toscano, che più volte aveva raccontato pubblicamente il legame speciale con la figlia e il valore umano che lei aveva rappresentato nel suo percorso di vita.

Valentina Baldini, una presenza che ha cambiato la vita di Silvio Baldini

Nel corso della sua carriera, Silvio Baldini non ha mai nascosto quanto la figlia fosse stata la sua più grande maestra di vita. Dalle esperienze sulle panchine di Empoli e Palermo fino ai più recenti incarichi, il tecnico ha spesso condiviso riflessioni profonde sul significato dell’amore e della famiglia.

Tra le frasi che più hanno colpito tifosi e appassionati resta quella pronunciata in diverse interviste:

«Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente.»

Parole che descrivono il rapporto intenso tra padre e figlia e che oggi assumono un significato ancora più profondo.

Il racconto nell’autobiografia di Silvio Baldini

Nel 2022, nella sua autobiografia, Silvio Baldini aveva dedicato alcune delle pagine più emozionanti proprio a Valentina, raccontando con grande sincerità la quotidianità vissuta insieme alla moglie e alla figlia.

L’allenatore descriveva Valentina come una donna capace di vivere con semplicità e serenità, trovando felicità nelle piccole cose: osservare le formiche, giocare con i contenitori degli yogurt o lasciarsi trasportare dal proprio mondo fatto di gesti semplici.

Particolarmente toccante anche il ricordo delle notti trascorse insieme:

«I medici ci avevano detto che non avrebbe avuto una vita lunga. Per questo ha sempre dormito con me e mia moglie. Quando sogna ride continuamente, e quella risata è qualcosa che non dimenticherò mai.»

Un racconto che negli anni aveva commosso migliaia di persone e che oggi viene ricordato come una delle testimonianze più autentiche dell’amore di un padre.

Il cordoglio del mondo del calcio

La notizia della morte di Valentina Baldini ha immediatamente raccolto messaggi di vicinanza da parte di società sportive, dirigenti, calciatori e tifosi.

Tra i primi a manifestare pubblicamente il proprio cordoglio è stato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che attraverso i social ha scritto un messaggio di affetto rivolto al commissario tecnico:

«In un momento così difficile per lui e per la sua famiglia, tutto il calcio italiano si stringe con affetto a Silvio Baldini. Una splendida persona, prima ancora che un bravo allenatore, capace di trasformare il dolore in testimonianza e la sofferenza in speranza.»

Numerose anche le manifestazioni di vicinanza provenienti dai club nei quali Baldini ha allenato nel corso della sua lunga carriera, oltre ai messaggi di tantissimi tifosi che hanno voluto esprimere il proprio sostegno alla famiglia.

Quando si svolgeranno i funerali

La famiglia Baldini ha già fissato i funerali di Valentina, che si svolgeranno nei prossimi giorni nella provincia di Massa-Carrara, dove parenti, amici e tanti rappresentanti del mondo del calcio potranno darle l’ultimo saluto.

La scomparsa della giovane lascia un vuoto profondo nella famiglia Baldini. Allo stesso tempo, resta viva la testimonianza di un rapporto speciale che negli anni Silvio Baldini ha condiviso con grande discrezione, trasformando il dolore personale in un messaggio universale di amore incondizionato, forza e speranza.