Escursionista precipita in un dirupo a Roccaforte del Greco, decisivo l'intervento dell'elicottero Drago dei Vvf

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Roccaforte del Greco (RC), recuperato con l'elicottero Drago VF68 un escursionista caduto in un dirupo

Paura nella zona della Cascata del Maesano: un uomo di 49 anni recuperato con l'elisoccorso dopo una caduta in un'area impervia dell'Aspromonte

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, dove un escursionista di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato lungo un dirupo nei pressi della suggestiva Cascata del Maesano, una delle mete naturalistiche più conosciute dell'Aspromonte.

L'uomo, a seguito della caduta, ha riportato traumi multipli e diverse fratture agli arti inferiori, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso in ambiente impervio coordinato dai Vigili del Fuoco con il supporto di altre forze specializzate.

L'allarme e l'arrivo dei Vigili del Fuoco

Ricevuta la richiesta di aiuto, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha disposto l'invio della squadra del Distaccamento di Gambarie - Santo Stefano d'Aspromonte, che ha raggiunto rapidamente la zona dell'incidente.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno riscontrato fin da subito le difficoltà operative dovute alla conformazione del territorio. La presenza di vegetazione molto fitta, il forte dislivello e la natura particolarmente accidentata del terreno rendevano infatti impossibile un recupero rapido esclusivamente via terra.

Per questo motivo è stato richiesto l'intervento di un mezzo aereo specializzato.

In azione l'elicottero Drago VF68 per il recupero dell'escursionista

Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, impiegato nelle operazioni di elisoccorso in scenari complessi.

L'equipaggio ha effettuato una ricognizione dell'area per valutare le condizioni di sicurezza e pianificare l'intervento. Successivamente sono state eseguite le delicate manovre di recupero in parete, consentendo di raggiungere l'uomo e di issarlo a bordo dell'aeromobile in totale sicurezza.

L'operazione si è svolta con precisione nonostante le difficoltà legate all'ambiente montano, confermando l'elevato livello di preparazione delle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco.

Trasferito ai sanitari e accompagnato in ospedale

Dopo essere stato recuperato, il 49enne è stato trasportato dall'elicottero in un'area idonea alle operazioni di soccorso, dove ad attenderlo c'era il personale sanitario.

Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato affidato ai medici per il successivo trasferimento in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie in seguito alle fratture riportate nella caduta.

Fondamentale il lavoro congiunto delle squadre di soccorso

Alle operazioni hanno preso parte, insieme ai Vigili del Fuoco, anche i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri, che hanno collaborato nelle diverse fasi dell'intervento garantendo il coordinamento delle attività sul territorio.

La sinergia tra le diverse componenti del sistema di emergenza ha permesso di ridurre i tempi di intervento e di portare a termine con successo un recupero particolarmente complesso.

La Cascata del Maesano tra le mete più affascinanti dell'Aspromonte

La Cascata del Maesano, situata nel territorio di Roccaforte del Greco, è una delle destinazioni naturalistiche più apprezzate del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il percorso che conduce alla cascata attraversa sentieri immersi nella vegetazione e presenta tratti caratterizzati da forti pendenze, rocce e passaggi impegnativi.

Per questo motivo, soprattutto durante le escursioni estive, è fondamentale affrontare il percorso con un equipaggiamento adeguato, prestando particolare attenzione alle condizioni del terreno e seguendo esclusivamente i sentieri segnalati.

L'intervento concluso con esito positivo conferma ancora una volta l'importanza della tempestività dei soccorsi e dell'efficace coordinamento tra le diverse strutture operative chiamate a intervenire nelle emergenze in montagna.