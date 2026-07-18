Milano, incendio in un palazzo a Cimiano: due anziani perdono la vita, evacuato l'intero stabile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tragedia nella zona est di Milano: le fiamme devastano un appartamento al quinto piano, tre persone intossicate. In corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo

Un grave incendio a Milano ha sconvolto il quartiere Cimiano nel pomeriggio di sabato 18 luglio. Due anziani residenti in un appartamento di un edificio di edilizia popolare hanno perso la vita a causa delle fiamme che hanno avvolto la loro abitazione. L'intero stabile è stato evacuato in via precauzionale, mentre tre persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento, secondo le prime verifiche, l'ipotesi del dolo sarebbe esclusa.

Incendio a Cimiano, due vittime in un appartamento al quinto piano

L'allarme è scattato nel pomeriggio in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Cimiano, nella zona orientale di Milano. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al quinto piano di un edificio di sei livelli.

All'interno dell'abitazione vivevano un uomo di 84 anni e una donna di 89 anni, ritenuti con ogni probabilità marito e moglie. L'incendio ha interessato esclusivamente il loro appartamento, senza estendersi alle altre abitazioni grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno impedito la propagazione del rogo.

Il ritrovamento dei due anziani

Una volta domate le fiamme ed entrati nell'appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi senza vita dei due anziani.

Secondo le prime informazioni emerse, la donna era non autosufficiente e aveva gravi difficoltà di movimento. Questo particolare potrebbe aver reso impossibile qualsiasi tentativo di fuga. Le ricostruzioni iniziali indicano che avrebbe cercato di chiedere aiuto, ma il fuoco e il fumo si sarebbero diffusi con estrema rapidità, lasciando poco tempo per un eventuale salvataggio.

Tre persone intossicate e palazzo evacuato

Per motivi di sicurezza l'intero edificio è stato evacuato durante le operazioni di soccorso.

Tre residenti sono rimasti lievemente intossicati a causa del fumo e sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto. Nessuno di loro, secondo le informazioni disponibili, avrebbe riportato conseguenze gravi.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area si sono concluse dopo diverse ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco.

Indagini in corso sulle cause dell'incendio

Le cause del rogo sono ancora oggetto di accertamento. Gli investigatori della Squadra Volante e gli specialisti dei Vigili del Fuoco stanno effettuando tutti i rilievi tecnici necessari per individuare il punto d'origine dell'incendio e stabilire cosa abbia innescato le fiamme.

Tra gli elementi al vaglio vi sono eventuali guasti di natura elettrica, malfunzionamenti domestici o altre cause accidentali. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emergono elementi che facciano pensare a un incendio di origine dolosa.

La sicurezza nelle abitazioni, un tema sempre più centrale

Episodi come quello avvenuto a Milano riportano l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli incendi domestici, soprattutto nelle abitazioni occupate da persone anziane o con ridotta mobilità. La manutenzione degli impianti elettrici, il controllo degli apparecchi di riscaldamento e l'adozione di dispositivi come i rilevatori di fumo possono contribuire a ridurre il rischio e a favorire un intervento tempestivo in caso di emergenza.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire definitivamente le cause della tragedia e confermare l'identità delle due vittime.