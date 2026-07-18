Solidarietà a Davide Zicchinella: la dignità delle persone non può diventare bersaglio dell'odio e dell'abuso dell'intelligenza artificiale

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Il Circolo cittadino "Giuditta Levato" di Sinistra Italiana Catanzaro esprime la più convinta e affettuosa solidarietà al segretario provinciale Davide Zicchinella, destinatario di un vile attacco consumatosi attraverso la diffusione sui social network di un'immagine realizzata mediante strumenti di intelligenza artificiale, con il solo scopo di denigrare la sua persona e mortificarne la dignità. Quanto accaduto non rappresenta soltanto un'offesa nei confronti di un dirigente politico, è un episodio che interroga tutti noi sul clima di imbarbarimento del confronto pubblico e sull'uso distorto delle nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale costituisce una straordinaria opportunità per la crescita della società, della ricerca e dell'innovazione, ma diventa uno strumento pericoloso quando viene piegata all'odio, alla derisione e alla diffusione di contenuti lesivi della dignità umana. Condividiamo pienamente le parole pronunciate da Davide nel suo intervento pubblico. Esistono limiti che una comunità civile non dovrebbe mai oltrepassare. Utilizzare la disabilità come strumento di scherno significa colpire non solo una persona, ma milioni di cittadini che ogni giorno affrontano con coraggio ostacoli, discriminazioni e barriere materiali e culturali. Significa alimentare una cultura dell'esclusione incompatibile con i valori costituzionali di uguaglianza, solidarietà e rispetto della persona. Una società democratica si misura soprattutto da come tutela chi rischia di essere più vulnerabile. Per questo riteniamo particolarmente grave che si possa trasformare una condizione di disabilità in un linguaggio dell'insulto. È un messaggio culturalmente regressivo che va contrastato con fermezza, perché contribuisce a normalizzare stereotipi e discriminazioni che da anni il mondo dell'associazionismo, delle istituzioni e della politica democratica cerca di superare. Come Sinistra Italiana rivendichiamo una cultura dei diritti che mette al centro la dignità della persona, senza eccezioni. Il dissenso politico è il sale della democrazia, ma non può mai degenerare nella delegittimazione personale, nell'odio o nella violenza simbolica. Quando il confronto abbandona il terreno delle idee per colpire le persone, perde ogni legittimità democratica. Non possiamo inoltre ignorare la crescente responsabilità che accompagna l'utilizzo delle tecnologie digitali. L'intelligenza artificiale, come ogni innovazione, richiede consapevolezza, regole e senso etico. Chi produce e diffonde contenuti manipolati con l'obiettivo di umiliare qualcuno non esercita libertà di espressione ma contribuisce ad alimentare un clima tossico che impoverisce il dibattito pubblico e mina la convivenza civile. A Davide Zicchinella va il nostro sostegno pieno, umano e politico. Conosciamo il suo impegno quotidiano, la sua serietà e la sua dedizione nei confronti del territorio e delle battaglie per la solidarietà, la giustizia sociale e i diritti. Sappiamo che nessuna campagna di odio potrà oscurare il lavoro svolto con passione e coerenza. Il Circolo "Giuditta Levato" continuerà a promuovere una politica fondata sul rispetto reciproco, sull'inclusione e sulla difesa della dignità di ogni persona, respingendo con determinazione ogni forma di violenza verbale, discriminazione e utilizzo irresponsabile delle nuove tecnologie. Perché la politica deve essere confronto, mai disumanizzazione. E perché la dignità delle persone non è materia di satira offensiva, né può essere sacrificata sull'altare della ricerca di qualche consenso o di qualche facile "like".