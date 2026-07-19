Tempesta improvvisa a Milano interrompe il concerto di Bad Bunny tra grandine, fulmini ed evacuazione del pubblico

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Maltempo violento sul capoluogo lombardo: spettacolo sospeso all'Ippodromo San Siro per motivi di sicurezza

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Lombardia nella serata di domenica, provocando forti disagi soprattutto nell'area di Milano e Monza. Tra gli episodi più significativi della giornata c'è stata l'interruzione del concerto di Bad Bunny all'Ippodromo Snai San Siro, dove migliaia di spettatori sono stati costretti a lasciare l'area a causa dell'intensa grandinata, accompagnata da raffiche di vento, pioggia battente e frequenti fulmini.

L'intervento tempestivo degli organizzatori, delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha consentito di gestire l'emergenza e di mettere in sicurezza il pubblico presente.

Grandine e vento fermano il live di Bad Bunny

L'esibizione del celebre artista portoricano è stata interrotta poco dopo le 21, quando il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha reso impossibile proseguire lo spettacolo in sicurezza.

La grandine, caratterizzata in alcuni casi da chicchi di dimensioni considerevoli, ha iniziato a cadere con estrema intensità sull'area dell'ippodromo, sorprendendo gli spettatori presenti. Inizialmente gli organizzatori avevano invitato il pubblico a rimanere nelle proprie posizioni, confidando in un rapido miglioramento del tempo, ma l'evoluzione della perturbazione ha reso necessaria una decisione diversa.

Con l'aumento dell'intensità del temporale è stato disposto lo stop al concerto e l'avvio delle procedure di evacuazione.

Evacuazione dell'Ippodromo San Siro e intervento dei soccorsi

Per garantire la sicurezza delle migliaia di persone presenti, è stato ordinato di raggiungere ordinatamente le uscite di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, le forze dell'ordine e gli addetti all'organizzazione dell'evento.

Secondo le prime informazioni, diversi spettatori hanno riportato lievi ferite, in particolare alla testa, dopo essere stati colpiti dai chicchi di grandine. I sanitari hanno prestato assistenza ai presenti direttamente nell'area del concerto, mentre l'intera zona è rimasta sotto il controllo delle autorità fino al termine delle operazioni di evacuazione.

Disagi anche ai trasporti pubblici

L'emergenza ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità e sul trasporto pubblico cittadino. Per facilitare il deflusso delle persone e consentire una gestione più ordinata della situazione, è stata chiusa anticipatamente la fermata della metropolitana Uruguay, nelle vicinanze dell'ippodromo.

La misura è stata adottata per evitare congestioni e permettere ai soccorritori di operare con maggiore efficacia durante le fasi più critiche del maltempo.

La perturbazione ha interessato diverse province lombarde

Il temporale non ha riguardato soltanto Milano. La perturbazione ha attraversato diverse aree della Lombardia, interessando inizialmente le province di Monza e Brianza e successivamente spostandosi verso la Bergamasca, dove si sono registrati forti rovesci, vento intenso e attività elettrica.

L'episodio conferma come i fenomeni meteorologici estremi possano svilupparsi rapidamente durante il periodo estivo, rendendo necessario il costante monitoraggio delle condizioni atmosferiche, soprattutto in occasione di grandi eventi all'aperto.

Sicurezza al primo posto durante gli eventi all'aperto

La sospensione del concerto di Bad Bunny rappresenta un esempio dell'importanza dei protocolli di sicurezza previsti per le manifestazioni con grande affluenza. In presenza di temporali, fulmini, vento forte e grandine, l'interruzione degli spettacoli e l'evacuazione preventiva restano le misure più efficaci per tutelare l'incolumità del pubblico e degli operatori coinvolti.