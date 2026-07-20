Meteo Italia, temporali e stop al grande caldo: il Sud resta nella morsa del caldo rovente

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Meteo Italia, arriva la svolta: temporali, calo delle temperature e stop al grande caldo, ma l'estate non è finita

Dopo settimane di afa e anticiclone africano, una perturbazione porterà piogge, temporali e aria più fresca su gran parte del Paese. Al Sud il caldo resisterà ancora per qualche giorno: ecco le previsioni e le precauzioni da seguire.

Dopo un lungo periodo dominato dall'anticiclone africano, il meteo sull'Italia si prepara a un cambiamento significativo. La nuova settimana sarà caratterizzata dall'arrivo di una saccatura nord-europea, alimentata da correnti più fresche provenienti dalla Scandinavia, che favorirà la formazione di temporali, un generale calo delle temperature e una graduale attenuazione dell'ondata di caldo che ha interessato il Paese nelle ultime settimane.

Il cambiamento sarà più evidente tra martedì e giovedì, quando un fronte perturbato attraverserà la Penisola provocando rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto al Centro-Nord. Successivamente il calo termico raggiungerà anche il Meridione, sebbene sulle Isole maggiori continueranno a registrarsi valori ancora elevati.

Secondo le attuali tendenze, questa fase più fresca potrebbe però essere soltanto temporanea: tra la fine di luglio e l'inizio di agosto non si esclude infatti una nuova ondata di caldo africano.

Perché cambia il meteo sull'Italia

Il progressivo indebolimento dell'alta pressione africana è dovuto all'avanzata di una vasta area depressionaria posizionata tra il Baltico e il Mare del Nord. Le correnti più fresche stanno già interessando il Nord Italia, dove nei giorni scorsi si sono verificati temporali intensi, grandinate e forti colpi di vento.

Nei prossimi giorni questa massa d'aria instabile riuscirà a spingersi anche verso il Centro e successivamente verso il Sud, determinando un clima decisamente più gradevole rispetto a quello registrato nelle ultime settimane.

Previsioni meteo giorno per giorno

Lunedì

Al Nord saranno possibili alcuni rovesci o temporali residui al mattino tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con locali fenomeni sulle Alpi e Prealpi centro-orientali che potrebbero estendersi verso le pianure in serata o durante la notte.

Al Centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche isolato rovescio tra Alta Toscana e Marche.

Al Sud cielo stabile e soleggiato senza particolari variazioni.

Le temperature resteranno pressoché stabili, con caldo ancora intenso al Sud.

Martedì

La giornata rappresenterà il momento più significativo del cambiamento.

Al Nord l'instabilità aumenterà tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con temporali anche forti, possibili grandinate e raffiche di vento.

Al Centro il peggioramento interesserà Marche, Umbria, Abruzzo e le aree interne tirreniche, mentre le coste tirreniche vedranno condizioni più soleggiate.

Al Sud il tempo resterà in prevalenza stabile, ma saranno possibili temporali tra Molise, Appennino campano e Alta Puglia.

Le temperature saranno in diminuzione al Centro-Nord, mentre il caldo intenso continuerà a interessare l'estremo Sud.

Mercoledì

Giornata generalmente soleggiata su gran parte del Paese.

Qualche locale piovasco potrà interessare il Sud e i settori alpini, senza fenomeni di particolare rilievo.

Le temperature caleranno sensibilmente anche al Sud peninsulare, mentre sulle Isole maggiori persisteranno valori ancora elevati.

Giovedì

Un nuovo fronte freddo attraverserà le regioni centro-meridionali portando rovesci, temporali e un ulteriore calo delle temperature.

Il Nord godrà invece di condizioni più stabili e soleggiate.

Tendenza per i giorni successivi

Tra venerdì e sabato il tempo dovrebbe mantenersi stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature finalmente più vicine alle medie stagionali.

Per domenica i modelli indicano la possibilità di un nuovo intenso peggioramento sulle regioni settentrionali.

Le tendenze a più lunga scadenza mostrano inoltre la possibilità che tra la fine di luglio e l'inizio di agosto possa tornare una nuova ondata di caldo africano, anche se sarà necessario attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni per avere conferme.

Protezione Civile: allerta gialla per lunedì 20 luglio

La giornata di lunedì 20 luglio sarà caratterizzata da un rapido peggioramento del tempo su parte del Nord Italia, con rischio di forti temporali, locali grandinate e intense raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra quello diffuso nella giornata precedente.

I fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, monitorate attraverso il bollettino nazionale di criticità.

Le regioni interessate dall'allerta

Per lunedì 20 luglio è stata valutata allerta gialla su alcuni settori di:

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Marche

I temporali potranno essere accompagnati da:

rovesci di forte intensità ;

; forti raffiche di vento ;

; locali grandinate ;

; frequente attività elettrica.

Caldo ancora intenso al Sud: le precauzioni da seguire

Nonostante l'arrivo di aria più fresca, Sud Italia e Isole continueranno a fare i conti con temperature elevate almeno nella prima parte della settimana. Per limitare i rischi legati al caldo è consigliabile:

bere acqua con regolarità , anche in assenza dello stimolo della sete;

, anche in assenza dello stimolo della sete; evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11 e le 18;

nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11 e le 18; indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti ;

; limitare l'attività fisica intensa durante le ore centrali della giornata;

mantenere gli ambienti domestici freschi, arieggiando nelle ore meno calde;

consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura;

prestare particolare attenzione ad anziani, bambini piccoli, persone fragili e soggetti con patologie croniche , verificando che siano adeguatamente idratati;

, verificando che siano adeguatamente idratati; non lasciare mai persone o animali all'interno di veicoli parcheggiati, nemmeno per pochi minuti.

Con il passaggio della perturbazione il clima diventerà progressivamente più gradevole anche al Sud, ma sarà comunque importante seguire gli aggiornamenti delle previsioni e delle eventuali allerte emanate dalla Protezione Civile, poiché i temporali potranno risultare localmente intensi e accompagnati da fenomeni di forte intensità.