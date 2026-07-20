Incendio in un’autodemolizione a Campodenaro, maxi intervento dei Vvf

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Prosegue senza sosta l’intervento dei soccorritori nell’area interessata dal rogo. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco, Calabria Verde, Carabinieri, Polizia Stradale e personale ANAS per garantire sicurezza e viabilità

Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattinata di oggi un’autodemolizione situata in località Campodenaro, nel territorio della provincia di Crotone, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone, sono ancora in corso e proseguono ormai da oltre quattro ore. L’entità del rogo ha richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi, con l’obiettivo di evitare che le fiamme possano estendersi alle zone circostanti.

Oltre quattro squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento

Per fronteggiare l'emergenza sono al lavoro più di quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Crotone e dal Distaccamento di Petilia Policastro, affiancate dal personale di Calabria Verde, che sta fornendo supporto nelle operazioni di contenimento dell'incendio.

L'intervento si sta svolgendo in condizioni particolarmente complesse, con i soccorritori impegnati a circoscrivere il fronte del fuoco e a ridurre al minimo i rischi per le strutture e le aree limitrofe.

Sul posto anche Carabinieri, Polizia Stradale e personale ANAS

A supporto delle attività di emergenza sono presenti diverse pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale e personale ANAS, impegnati nella gestione della viabilità, nella regolazione del traffico e nel garantire la sicurezza della zona interessata dall'incendio.

Il coordinamento tra le diverse forze operative sta consentendo di mantenere sotto controllo la situazione, agevolando il lavoro delle squadre antincendio e limitando i disagi alla circolazione.

Cause del rogo ancora in fase di accertamento

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il rogo all'interno dell'autodemolizione di Campodenaro. Gli accertamenti sono in corso e saranno le verifiche delle autorità competenti a chiarire l'origine dell'incendio una volta concluse le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

I Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per completare le attività di bonifica e scongiurare eventuali riprese delle fiamme.