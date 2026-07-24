Movimento dei Prefetti 2026: cambio alla Prefettura di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo arriva da Arezzo

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Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo movimento dei Prefetti: ecco tutte le nomine e i trasferimenti, compreso il nuovo Prefetto di Catanzaro

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato un nuovo movimento dei Prefetti, disponendo una serie di trasferimenti e nuove nomine che coinvolgono diverse Prefetture italiane. Tra le novità di maggiore interesse figura anche Catanzaro, dove è stato destinato il prefetto Clemente Di Nuzzo, proveniente dalla Prefettura di Arezzo.

Le decisioni rientrano nel periodico riassetto dell'Amministrazione dell'Interno, con l'obiettivo di garantire continuità amministrativa, valorizzare le professionalità maturate sul territorio e assicurare un'efficace gestione delle Prefetture.

Catanzaro ha un nuovo Prefetto: arriva Clemente Di Nuzzo

Tra i provvedimenti approvati, Clemente Di Nuzzo lascia la Prefettura di Arezzo per assumere l'incarico di Prefetto di Catanzaro.

Il cambio rappresenta uno degli avvicendamenti previsti nel quadro della riorganizzazione delle sedi prefettizie e segna l'inizio di una nuova fase per la Prefettura del capoluogo calabrese.

Tutti i movimenti dei Prefetti

Di seguito l'elenco completo dei trasferimenti e delle nomine:

Rossana Riflesso , proveniente da Avellino , è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Bari .

, proveniente da , è destinata a svolgere le funzioni di . Franca Fico , nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Avellino .

, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di . Clemente Di Nuzzo , proveniente da Arezzo , è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Catanzaro .

, proveniente da , è destinato a svolgere le funzioni di . Fabrizio Stelo , proveniente da Teramo , è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Arezzo .

, proveniente da , è destinato a svolgere le funzioni di . Beatrice Agata Mariano , nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Teramo .

, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di . Grazia La Fauci , proveniente da Sassari , è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Savona .

, proveniente da , è destinata a svolgere le funzioni di . Carla Di Quattro , nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Sassari .

, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di . Giovanna Longhi , nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Ascoli Piceno .

, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di . Paolo Corritore, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Oristano.

Che cos'è il movimento dei Prefetti

Il movimento dei Prefetti è una procedura con cui il Ministero dell'Interno provvede periodicamente al rinnovo degli incarichi dei rappresentanti del Governo sul territorio.

I Prefetti svolgono un ruolo centrale nel coordinamento delle attività dello Stato a livello provinciale. Tra i principali compiti figurano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il coordinamento della Protezione Civile, la gestione delle emergenze, il raccordo con gli enti locali e la supervisione di numerosi procedimenti amministrativi di competenza statale.

Nuova guida per la Prefettura di Catanzaro

Con l'arrivo di Clemente Di Nuzzo, la Prefettura di Catanzaro si prepara ad affrontare una nuova fase amministrativa. Il nuovo prefetto sarà chiamato a coordinare le attività istituzionali della provincia, mantenendo il costante raccordo tra Governo, amministrazioni locali, forze dell'ordine e istituzioni del territorio.

Il riassetto approvato conferma il periodico ricambio ai vertici delle Prefetture italiane, volto a garantire continuità, efficienza amministrativa e una distribuzione delle competenze maturate dai dirigenti della carriera prefettizia.