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PIANOPOLI (CZ) – Incendio boschivo a Pianopoli domato in poche ore: decisivo l’intervento di squadre di terra ed elicottero

Le fiamme sono divampate nella zona compresa tra lo svincolo della SS 280 e l’isola ecologica. L’azione coordinata dei soccorritori ha evitato che il rogo si estendesse oltre la carreggiata e raggiungesse altre aree sensibili

Un incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Pianopoli, in provincia di Catanzaro, impegnando numerose squadre di emergenza e un mezzo aereo. Grazie a un intervento rapido e coordinato, il rogo è stato completamente contenuto e l’area è stata messa in sicurezza nel giro di meno di due ore, evitando conseguenze più gravi per il territorio.

Dove è scoppiato l’incendio a Pianopoli

L’allarme è scattato intorno alle 13:40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente nella zona compresa tra lo svincolo della SS 280, in località Vena di Maida, e l’isola ecologica di Pianopoli.

Il fronte del fuoco si è sviluppato lungo un costone impervio ricoperto da una fitta vegetazione, condizione che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e contenimento.

Massiccio dispiegamento di uomini e mezzi

Le operazioni sono state dirette e coordinate sul posto dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS VF I.A.E. Conforti), che ha gestito l’intervento delle diverse componenti impegnate nell’emergenza.

Per fronteggiare il rogo boschivo sono stati impiegati:

Vigili del Fuoco , presenti con la squadra boschiva, un’autobotte per il rifornimento idrico e il personale del Distaccamento di Nicastro;

, presenti con la squadra boschiva, un’autobotte per il rifornimento idrico e il personale del Distaccamento di Nicastro; due squadre di terra di Calabria Verde , impegnate nel contenimento del fronte di fuoco;

, impegnate nel contenimento del fronte di fuoco; una squadra dei Volontari della Protezione Civile di Lamezia Terme , intervenuta a supporto delle operazioni;

, intervenuta a supporto delle operazioni; l’elicottero regionale Eli Germaneto, determinante per effettuare lanci d’acqua nelle aree non raggiungibili dai mezzi di terra.

Determinante il lavoro coordinato per fermare l’avanzata delle fiamme

Il rapido intervento delle squadre operative ha consentito di creare uno sbarramento efficace, impedendo alle fiamme di superare la carreggiata della SS 280 e di propagarsi verso altre zone, limitando così i danni ambientali e riducendo il rischio per la viabilità e per le aree circostanti.

Particolarmente delicata è stata l’azione dell’elicottero, chiamato a operare in un contesto complesso. L’area interessata dall’incendio, infatti, si trova in prossimità del letto del fiume e del poligono di tiro, oltre a essere attraversata da una fitta rete di elettrodotti e linee telefoniche, elementi che hanno richiesto la massima precisione durante gli sganci.

Area bonificata e situazione tornata sotto controllo

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno effettuato una completa attività di bonifica dell’area per eliminare gli ultimi focolai ancora attivi ed evitare possibili riprese dell’incendio.

L’intervento si è concluso regolarmente alle 15:30, con la messa in sicurezza dell’intera zona. La situazione è tornata alla normalità e non si registrano ulteriori criticità dopo il tempestivo intervento delle forze impegnate sul posto.