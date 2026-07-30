Terremoto in Calabria oggi, scossa di magnitudo 3.5 nel Reggino: epicentro vicino a Melicucco

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La scossa è stata registrata in serata dalla Sala Sismica dell'INGV. Tremore avvertito in numerosi comuni della Piana di Gioia Tauro e nelle aree limitrofe tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Un terremoto in Calabria è stato registrato nella serata di oggi, 30 luglio 2026, con una magnitudo locale (ML) di 3.5. La scossa è stata rilevata alle 20:09 ora italiana con epicentro a circa 4 chilometri a ovest di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato a una profondità di 11 chilometri, una caratteristica che può rendere il movimento tellurico percepibile anche a una certa distanza dall'epicentro.

Dove è avvenuto il terremoto

L'epicentro del terremoto è stato localizzato alle coordinate geografiche 38.4512 di latitudine e 16.0200 di longitudine, in un'area dell'entroterra della Piana di Gioia Tauro, territorio storicamente interessato da fenomeni sismici per la particolare conformazione geologica della Calabria.

La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma, che ha precisato come i valori di magnitudo, profondità e coordinate rappresentino la migliore stima disponibile al momento dell'elaborazione dei dati. Eventuali successive analisi potrebbero determinare lievi aggiornamenti.

I comuni più vicini all'epicentro

Il comune più vicino all'epicentro è Melicucco, distante circa 4 chilometri. La scossa potrebbe essere stata percepita anche in numerosi centri della provincia di Reggio Calabria e in parte della provincia di Vibo Valentia.

Tra i principali comuni situati entro 20 chilometri dall'epicentro figurano:

Melicucco (4 km)

(4 km) Rosarno (5 km)

(5 km) Feroleto della Chiesa (5 km)

(5 km) Anoia (6 km)

(6 km) Polistena (7 km)

(7 km) Rizziconi (7 km)

(7 km) Laureana di Borrello (7 km)

(7 km) Cinquefrondi (8 km)

(8 km) Galatro (8 km)

(8 km) San Ferdinando (10 km)

(10 km) Taurianova (11 km)

(11 km) Gioia Tauro (11 km)

(11 km) Cittanova (12 km)

(12 km) Nicotera (13 km)

(13 km) Limbadi (13 km)

(13 km) Palmi (18 km)

Complessivamente, nell'area entro 20 chilometri dall'epicentro vivono oltre 187 mila persone, motivo per cui la scossa potrebbe essere stata avvertita da un numero significativo di residenti.

Nessuna segnalazione di danni al momento

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici, né richieste di intervento legate al sisma. Come avviene in questi casi, le autorità competenti continuano a monitorare la situazione e gli eventuali aggiornamenti che potrebbero emergere nelle ore successive.

Le scosse di questa entità, pur essendo generalmente considerate di moderata intensità, possono essere chiaramente percepite dalla popolazione, soprattutto se l'epicentro si trova a bassa profondità e in prossimità di centri abitati.

Una regione ad elevata sismicità

La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto livello di rischio sismico. La presenza di importanti sistemi di faglie attive rende il territorio frequentemente interessato da eventi tellurici di diversa intensità, costantemente monitorati dalla rete di rilevamento dell'INGV.

Il terremoto registrato questa sera rientra nell'attività sismica ordinaria dell'area, ma conferma ancora una volta l'importanza di una continua attività di monitoraggio e della diffusione di corrette informazioni alla popolazione.

Fonte: dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) relativi al terremoto registrato alle 20:09 del 30 luglio 2026, con magnitudo ML 3.5 ed epicentro nei pressi di Melicucco (RC).