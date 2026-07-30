MARCIALONGA: 25 ANNI DI SOREGHINA. QUATTRO VOLTI PER IL FUTURO

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Marcialonga: quattro candidate in corsa per la 25.a fascia di Soreghina

Sofia Trettel, Greta Guadagnini, Martina Tonini e Annalisa Cavada si mettono in gioco

L’elezione è fissata il 2 agosto alle 21 a Castello di Fiemme, ospite anche Franco Nones

Alla Marcialonga Running Coop del 5 settembre la prima uscita ufficiale della nuova Soreghina

Agosto è alle porte e per Marcialonga questo significa una sola cosa: è tempo di eleggere la nuova Soreghina. Sono quattro le candidate in corsa per il ruolo di ambasciatrice della granfondo delle Valli di Fiemme e Fassa, che quest’anno giunge alla sua 25.a proclamazione.

Domenica 2 agosto, alle ore 21, il Teatro Centro Polifunzionale di Castello di Fiemme ospiterà l'evento che assegna la prestigiosa fascia della Soreghina 2026/2027, chiamata a rappresentare Marcialonga nel corso della prossima stagione sportiva promuovendone i valori, il territorio e la passione per lo sport.

A contendersi l’ambito ruolo saranno le giovani Sofia Trettel, Greta Guadagnini, Martina Tonini e Annalisa Cavada: quattro ragazze accomunate dal forte legame con le Valli di Fiemme e Fassa, dalla passione per lo sport e dall'impegno nel volontariato, qualità che da sempre contraddistinguono il profilo della Soreghina. Nel corso della serata di domenica le candidate saranno valutate da pubblico e giuria, e avranno l'opportunità di presentarsi sul palco mettendo in luce personalità, spigliatezza, preparazione culturale e capacità comunicative, aspetti fondamentali per rappresentare Marcialonga e il territorio.

Con 18 anni appena compiuti, Greta è, anche se di poco, la più giovane delle quattro. Nata e cresciuta a Predazzo, si descrive come una ragazza dinamica e sportiva, amante degli sci ma anche dell’atletica, della pallavolo e della corsa in montagna.

Martina di Molina di Fiemme, anche lei da poco 18enne, è cresciuta come racconta a “pane, sport e aria di montagna”. Si è avvicinata all’attività sportiva partecipando alla Minimarcialonga e oggi fa parte della Polisportiva Molina di Fiemme. Sempre pronta ad incitare gli atleti durante la Marcialonga, ricopre con passione il ruolo di volontaria nella zona ristoro di Molina di Fiemme, in quello che per lei è da anni un appuntamento fisso.

Annalisa, 19enne di Molina di Fiemme, è stata anche lei volontaria presso lo stesso ristoro. Sin da piccola ha praticato diverse discipline tra cui corsa, sci di fondo, bici, danza, nuoto e orienteering, e alla grande passione per lo sport affianca quella per la scienza, prestando servizio come volontaria e guida presso l’Osservatorio Astronomico di Tesero. “Diventare Soreghina sarebbe un onore, poiché avrei la possibilità di rappresentare i valori e le tradizioni più importanti del nostro territorio”, ha raccontato Annalisa.

“Perché mi sono candidata come prossima Soreghina? Amore per lo sport e quella voglia di mettersi in gioco che coltivo fin da bambina”, così ha risposto invece la 22enne Sofia, di Masi di Cavalese. Fino a 13 anni ha praticato sci di fondo a livello agonistico, poi è arrivata la passione per l’atletica leggera, in particolare per la corsa a ostacoli, disciplina in cui ha vinto il titolo italiano U18 nei 400 metri nel 2021 e nel 2023 il titolo italiano U20 nella staffetta 4x400. Da sempre impegnata nel volontariato con Marcialonga, ha prestato servizio anche durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alla passione per lo sport abbina quella per la musica, le scienze e le lingue.

Concluso il lavoro svolto dal comitato di Marcialonga, con Barbara Vanzo (Soreghina nel 2008) a coordinare la gestione delle candidature, si attende solamente di scoprire la nuova eletta, a cui spetteranno anche il tradizionale gioiello donato dalla Magnifica Comunità di Fiemme e un premio in denaro dal valore di 250 € offerto da ITAS.

L’appuntamento è dunque fissato a domenica 2 agosto. La serata, ad ingresso gratuito, sarà impreziosita dalle coinvolgenti esibizioni dell'associazione Moena Ginnastica Fassa e Fiemme e dalla partecipazione speciale di Franco Nones, primo campione olimpico italiano della storia dello sci di fondo. Il debutto della nuova Soreghina avverrà poche settimane più tardi, in occasione della 24.a Marcialonga Running Coop di sabato 5 settembre, appuntamento che porterà tra le Valli di Fiemme e Fassa podisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Info: www.marcialonga.it