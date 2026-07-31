Terremoto ai Campi Flegrei oggi, forte scossa di magnitudo 4.7 avvertita a Napoli e nelle isole del Golfo

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Il sisma, tra i più intensi registrati negli ultimi anni nell'area del bradisismo, è stato percepito distintamente a Napoli, Pozzuoli, Procida e Ischia. Verifiche in corso, al momento non risultano danni gravi a persone o edifici.

Forte terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.7

Momenti di forte apprensione in Campania per il terremoto ai Campi Flegrei registrato alle 19:46, con una magnitudo di 4.7. L'evento sismico, secondo le prime rilevazioni, rappresenta una delle scosse più intense dall'inizio della recente fase di bradisismo che interessa l'area flegrea.

Il sisma è stato chiaramente avvertito non solo a Pozzuoli, ma anche in gran parte di Napoli e in numerosi comuni della provincia. In pochi istanti, molti cittadini hanno lasciato abitazioni, negozi e locali per raggiungere le strade, mentre sono state segnalate anche alcune temporanee interruzioni dell'energia elettrica.

La scossa più forte dall'inizio della nuova fase di bradisismo

Negli ultimi anni i Campi Flegrei sono interessati da un'intensa attività legata al bradisismo, il fenomeno geologico che provoca il lento sollevamento e abbassamento del suolo, spesso accompagnato da sciami sismici.

La scossa di magnitudo 4.7 viene considerata, allo stato attuale, la più forte registrata durante questa fase di intensa attività dell'area vulcanica. Proprio per questo motivo il terremoto è stato percepito con particolare intensità dalla popolazione, alimentando comprensibili momenti di paura.

Le autorità hanno immediatamente avviato le verifiche sul territorio per accertare eventuali criticità, senza che, al momento, siano stati segnalati danni significativi a edifici o infrastrutture.

Terremoto avvertito anche a Procida e Ischia

Gli effetti del terremoto sono stati avvertiti anche sulle isole del Golfo di Napoli.

A Procida, numerosi residenti hanno riferito di aver percepito chiaramente il sisma in diverse zone dell'isola, tra cui Marina Grande, via Libertà, via Vittorio Emanuele e Terra Murata. In alcune aree si è verificato anche un breve blackout.

Il sindaco Luigi Muro ha disposto l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile per coordinare i controlli. Al termine delle prime verifiche non sono emersi danni a persone o cose, anche se la popolazione ha vissuto momenti di forte tensione.

Anche a Ischia, in particolare nelle zone di Ischia Porto, Barano e Casamicciola, il terremoto è stato distintamente avvertito. Al momento non risultano criticità né danni agli edifici, mentre prosegue il monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Verifiche in corso dopo il terremoto nei Campi Flegrei

La macchina della Protezione Civile e degli enti competenti è immediatamente entrata in azione per effettuare sopralluoghi e controlli nelle aree maggiormente interessate dal sisma.

Al momento il bilancio resta rassicurante: non risultano vittime né danni rilevanti, anche se le verifiche continueranno nelle prossime ore per escludere eventuali problemi strutturali.

L'attenzione rimane alta nell'area dei Campi Flegrei, dove il fenomeno del bradisismo continua a essere costantemente monitorato dagli esperti dell'Osservatorio Vesuviano e della Protezione Civile.

Perché il terremoto ai Campi Flegrei preoccupa

L'area dei Campi Flegrei è una delle zone vulcaniche più monitorate d'Europa. Il fenomeno del bradisismo provoca periodici movimenti del terreno che possono generare terremoti anche di intensità significativa.

Sebbene eventi come quello registrato questa sera possano provocare forte preoccupazione nella popolazione, gli esperti ricordano che il monitoraggio dell'area è continuo e che ogni variazione dei parametri geofisici viene analizzata in tempo reale per garantire il massimo livello di sicurezza.