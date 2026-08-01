Crollo edificio a Messina, trovata la seconda vittima: continuano senza sosta le ricerche dei dispersi

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Tragedia nel rione Pistunina: recuperato il corpo di una donna. Sul posto oltre 70 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso mentre prosegue la ricerca di quattro persone ancora disperse.

Crollo a Messina, recuperata la seconda vittima

Si aggrava il bilancio del crollo dell'edificio a Messina, avvenuto nel rione Pistunina, dove i soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra le macerie.

Nelle prime ore della mattina, intorno alle 4:00, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, che rappresenta la seconda vittima accertata della tragedia. L'intervento, particolarmente complesso per le condizioni dell'edificio e la presenza di detriti instabili, è proseguito per tutta la notte.

Le operazioni di soccorso restano concentrate sulla ricerca delle quattro persone ancora disperse, nella speranza di individuare eventuali superstiti.

Oltre 70 vigili del fuoco al lavoro tra le macerie

L'area del crollo è presidiata da un imponente dispositivo di emergenza. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni, supportati da squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie e da mezzi tecnici per la movimentazione dei materiali.

Le verifiche vengono effettuate con la massima cautela per evitare ulteriori cedimenti della struttura e garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei soccorsi.

Le ricerche dei dispersi continuano senza interruzioni

Le squadre di soccorso stanno ispezionando ogni porzione dell'edificio crollato utilizzando strumenti specifici per individuare eventuali segnali di vita.

Le operazioni richiedono tempi lunghi e grande precisione, poiché ogni intervento deve essere eseguito senza compromettere la stabilità delle macerie. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle condizioni dei dispersi fino a quando non saranno completate le verifiche.

Indagini sulle cause del crollo

Parallelamente ai soccorsi, saranno avviati gli accertamenti per chiarire le cause del crollo dell'edificio. Gli investigatori dovranno stabilire se il cedimento sia stato provocato da problemi strutturali, da eventuali lavori in corso o da altri fattori ancora da accertare.

L'obiettivo sarà ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Come comportarsi in caso di crollo o emergenza strutturale

In situazioni di emergenza come questa è fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità e dei soccorritori.

Consigli per gli anziani e le persone fragili

Tenere sempre a portata di mano farmaci indispensabili e documenti personali.

Se possibile, allontanarsi dall'area seguendo percorsi sicuri senza utilizzare ascensori.

Chiedere immediatamente assistenza ai soccorritori se si hanno difficoltà motorie o respiratorie.

Evitare di rientrare negli edifici danneggiati fino al via libera delle autorità.

Consigli per le donne

Se ci si trova con bambini o persone non autosufficienti, dare priorità alla loro evacuazione.

Conservare il telefono cellulare carico per poter comunicare con familiari e servizi di emergenza.

Raggiungere il punto di raccolta indicato dalla Protezione Civile o dalle forze dell'ordine.

Consigli per bambini e neonati

Tenere sempre i bambini vicini a un adulto.

Per i neonati, verificare di avere con sé pannolini, latte, acqua e medicinali necessari in caso di evacuazione.

Rassicurare i più piccoli con un tono di voce tranquillo per ridurre paura e stress durante l'emergenza.

Una città in attesa di notizie

La comunità di Messina segue con apprensione l'evolversi della situazione, mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta nel tentativo di individuare le persone ancora disperse. Le prossime ore saranno decisive sia per le operazioni di ricerca sia per l'avvio delle indagini che dovranno chiarire le cause del tragico crollo dell'edificio.