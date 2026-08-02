Meteo Italia, caldo estremo fino a 40°C e temporali in montagna: ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni

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L'anticiclone africano domina l'Italia, temperature eccezionali e primi segnali di instabilità sui rilievi

L'Italia continua a fare i conti con una intensa ondata di caldo africano che anche oggi, domenica 2 agosto, porterà temperature molto elevate su gran parte del Paese. Il protagonista assoluto sarà ancora l'anticiclone subtropicale, responsabile di cieli sereni, afa persistente e valori termici ben oltre la media stagionale.

Le temperature massime raggiungeranno diffusamente i 37-39°C, con picchi fino a 40°C nelle zone interne di diverse regioni. Parallelamente, durante le ore più calde, non mancheranno temporali di calore lungo le aree montuose alpine e appenniniche, fenomeni tipici dell'estate che potranno risultare localmente intensi.

Caldo intenso e afa: le città più colpite

L'intera giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che proteggerà quasi tutta la penisola.

Le città della Pianura Padana, del Centro Italia e di parte del Sud saranno tra le più calde, con valori che potranno raggiungere:

40°C nelle zone interne dell'Emilia-Romagna;

nelle zone interne dell'Emilia-Romagna; 39°C tra Toscana, Lazio, Lombardia, Veneto e Puglia;

tra Toscana, Lazio, Lombardia, Veneto e Puglia; temperature comprese tra 36 e 38°C su molte altre aree del Paese.

Oltre al caldo, sarà l'afa a rendere particolarmente pesante la giornata. L'elevata umidità farà percepire temperature ancora superiori rispetto a quelle registrate dai termometri, soprattutto nei grandi centri urbani.

Anche durante la notte il sollievo sarà limitato: molte località vivranno infatti una notte tropicale, con temperature minime superiori ai 25°C, rendendo più difficile il riposo.

Temporali pomeridiani su Alpi e Appennino

Se sulle pianure e sulle coste il sole continuerà a dominare la scena, un quadro diverso interesserà le zone montuose.

Nel corso del pomeriggio il forte riscaldamento del terreno favorirà la formazione di temporali di calore lungo:

Alpi e Prealpi ;

; rilievi dell' Appennino centrale , soprattutto tra Lazio e Abruzzo ;

, soprattutto tra e ; localmente anche altri settori appenninici.

Questi fenomeni potranno svilupparsi rapidamente, accompagnati da:

forti rovesci;

intensa attività elettrica;

raffiche di vento improvvise;

locali grandinate.

Si tratterà comunque di episodi generalmente circoscritti alle aree montuose, destinati ad attenuarsi con il calare del sole senza modificare il quadro stabile sul resto della penisola.

Perché si formano i temporali di calore

I temporali di calore sono una caratteristica tipica delle giornate estive dominate dall'alta pressione.

L'intenso irraggiamento solare riscalda rapidamente il terreno; l'aria calda e umida sale verso l'alto, si raffredda e condensa formando nubi temporalesche. Questo processo genera fenomeni spesso improvvisi ma di breve durata, concentrati soprattutto nelle aree montuose dove i rilievi favoriscono lo sviluppo delle correnti ascensionali.

Prossima settimana: il caldo non molla la presa

Le ultime proiezioni confermano che l'anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche durante la prima settimana di agosto.

Le temperature resteranno ben superiori alle medie climatiche, con valori ancora prossimi ai 40°C nelle aree più calde del Centro-Nord e del Sud.

Il disagio provocato da caldo e umidità continuerà a interessare gran parte delle città italiane, mentre le notti rimarranno particolarmente afose.

Da mercoledì più acquazzoni sulle montagne

A partire da mercoledì 5 agosto l'alta pressione potrebbe mostrare un lieve indebolimento soprattutto sulle regioni settentrionali.

Questo favorirà l'ingresso di aria leggermente più instabile in quota, con una maggiore probabilità di:

acquazzoni pomeridiani ;

; temporali localmente intensi ;

; fenomeni più frequenti su Alpi, Prealpi e lungo alcuni tratti dell'Appennino centrale.

Non si tratterà però di un vero cambiamento del tempo: le precipitazioni saranno per lo più locali e temporanee, mentre sulle pianure e lungo le coste continueranno a prevalere sole e caldo intenso.

Quando finirà questa ondata di caldo?

Al momento i principali modelli meteorologici non mostrano segnali di un deciso cambio di circolazione.

L'alta pressione subtropicale dovrebbe infatti continuare a mantenere condizioni stabili e temperature elevate per buona parte della prima decade di agosto. Gli episodi temporaleschi previsti a metà settimana rappresenteranno soltanto una pausa locale, senza determinare un abbassamento significativo delle temperature su scala nazionale.

Consigli utili per affrontare il caldo in sicurezza

Le temperature elevate possono rappresentare un rischio soprattutto per anziani, bambini, neonati, donne in gravidanza e persone affette da patologie croniche.

Per ridurre gli effetti del caldo è consigliabile:

Bere acqua frequentemente , anche in assenza dello stimolo della sete.

, anche in assenza dello stimolo della sete. Evitare l'esposizione al sole tra le ore 11:00 e le 18:00 .

tra le ore . Indossare abiti leggeri , chiari e realizzati con tessuti traspiranti.

, chiari e realizzati con tessuti traspiranti. Consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura ricche di acqua e sali minerali.

ricche di acqua e sali minerali. Mantenere gli ambienti domestici freschi, utilizzando ventilatori o climatizzatori senza creare eccessivi sbalzi termici.

Non lasciare mai bambini, anziani o animali all'interno di automobili parcheggiate, neppure per pochi minuti.

all'interno di automobili parcheggiate, neppure per pochi minuti. Chi pratica attività fisica dovrebbe scegliere le prime ore del mattino o la sera, evitando gli orari più caldi.

Prestare attenzione anche ai temporali improvvisi in montagna: durante escursioni o attività all'aperto è opportuno consultare le previsioni locali e interrompere immediatamente il percorso in presenza di fulmini o nubi temporalesche in rapido sviluppo.