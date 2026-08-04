Emergenza terremoto a Napoli, dalla Calabria partono i moduli specializzati dei Vvf per le verifiche sul campo

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La Colonna Mobile regionale della Calabria mobilitata a supporto delle operazioni di soccorso nell'area colpita dal sisma

L'emergenza causata dal terremoto nell'area di Napoli ha richiesto il rapido potenziamento del dispositivo nazionale di intervento. Nell'ambito delle operazioni coordinate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono stati attivati due moduli MO.RECS della Colonna Mobile Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, provenienti dai Comandi di Catanzaro e Cosenza, inviati a supporto delle squadre già impegnate nelle attività di soccorso e ricognizione.

L'obiettivo è garantire una valutazione tecnica immediata dello scenario post-sisma, fornendo ai centri di coordinamento tutte le informazioni necessarie per organizzare gli interventi in modo rapido ed efficace.

Che cos'è il modulo MO.RECS e perché è fondamentale nelle emergenze sismiche

Il MO.RECS (Modulo di Ricognizione Esperta per la Caratterizzazione Strategica) rappresenta una delle unità specialistiche impiegate nelle prime ore successive a un evento calamitoso.

Il suo compito principale consiste nell'effettuare una ricognizione tecnica approfondita delle aree interessate dal sisma, raccogliendo dati essenziali sullo stato del territorio e delle strutture coinvolte.

Grazie a questo lavoro è possibile:

individuare rapidamente le criticità strutturali ;

; valutare le priorità di intervento;

supportare le decisioni dei centri di coordinamento;

ottimizzare l'impiego delle squadre operative già presenti sul territorio;

garantire una gestione più efficace delle attività di protezione civile e di soccorso tecnico urgente.

Le informazioni raccolte vengono trasmesse in tempo reale agli organismi di coordinamento, consentendo di aggiornare costantemente il quadro operativo.

Dalla Calabria un contributo immediato al dispositivo nazionale dei Vigili del Fuoco

I due moduli partiti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza testimoniano il ruolo fondamentale della Colonna Mobile Regionale della Calabria, pronta a intervenire anche fuori dal territorio regionale quando si verificano emergenze di particolare rilevanza.

Queste squadre altamente specializzate operano secondo procedure condivise a livello nazionale e sono addestrate per affrontare scenari complessi come terremoti, dissesti strutturali ed eventi di protezione civile di vasta portata.

Come funziona la mobilitazione delle Colonne Mobili Regionali

L'attivazione dei moduli MO.RECS rientra nel sistema nazionale di mobilitazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, predisposto per garantire un rapido rinforzo alle aree colpite da calamità naturali.

Quando si verifica un evento di particolare gravità, le Colonne Mobili Regionali vengono allertate per mettere a disposizione personale specializzato, mezzi e attrezzature, assicurando un supporto immediato alle operazioni di emergenza.

Questo modello organizzativo consente di integrare rapidamente risorse provenienti da diverse regioni italiane, rafforzando la capacità di risposta del sistema nazionale e migliorando il coordinamento tra tutte le componenti impegnate nelle attività di soccorso, verifica degli edifici e assistenza alla popolazione.