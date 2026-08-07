“Affaracci Tuoi – Cchi Paccu”: la comicità chiude la Festa dell’Assunta a Sant’Elia

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Sarà una serata all’insegna del sorriso quella di sabato 9 agosto, quando, nello spazio antistante il Palazzetto dello Sport di Sant’Elia, andrà in scena “Affaracci Tuoi – Cchi Paccu”, una divertente parodia del celebre game show televisivo che concluderà i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta.

Lo spettacolo sarà interpretato da attori che per anni hanno fatto parte della celebre compagnia Teatro 6, ritrovatisi per questo speciale appuntamento. La regia è affidata a Mario Sei, che porta in scena uno spettacolo ricco di ironia, ritmo e continui colpi di scena.

Sul palco si alterneranno Nicola Scozzafava, Ivan Valle, Elena Critelli, Massimo Ruga, Vanessa Mazza e Luisa Battista, con la partecipazione straordinaria di Roberta Ruga. Alla consolle, per musiche ed effetti sonori, ci sarà Claudia Ruga, elemento fondamentale per accompagnare il ritmo dello spettacolo.

Tra gag esilaranti, personaggi irresistibili, improvvisazioni e tanti riferimenti ai luoghi e ai personaggi del territorio, “Affaracci Tuoi – Cchi Paccu” promette di coinvolgere il pubblico in una serata di grande divertimento, trasformando il celebre format televisivo in una brillante commedia tutta in salsa locale.

L’iniziativa nasce dall’amore degli artisti per il proprio quartiere. Per questo motivo hanno scelto di esibirsi gratuitamente, offrendo il loro spettacolo come contributo alla riuscita della Festa dell’Assunta e come gesto di affetto verso la comunità di Sant’Elia.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato Festa e la Parrocchia di Santa Maria Assunta, a testimonianza di una preziosa sinergia tra associazionismo, comunità parrocchiale e passione per il teatro.

L’appuntamento è dunque per sabato 9 agosto, per una serata di risate, divertimento e spirito di comunità che chiuderà nel migliore dei modi i festeggiamenti dedicati alla Madonna Assunta. Un evento da non perdere, pensato per coinvolgere e far sorridere spettatori di tutte le età.