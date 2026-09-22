Vanterrania – E’ uscito il video di “Power Plant”

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Il video di Power Plant è un viaggio sbalorditivo che fonde realtà ed immaginazione.

Nel video in questione ci sono robot, tunnel psichedelici, gente che danza e si diverte in strada o nei club o in luoghi enigmatici con luci al neon. Time-lapse urbani trasmettono il caos delle metropoli odierne. Si cerca di rappresentare la confusione urbana contemporanea, il caos incessante di una società perennemente in movimento.

Inoltre, è un video che tenta di narrare il post-umano, di grande peso nell’antropocene. Si cerca anche di narrare la simulazione: dei codici o matrici spesso attraversano le persone. L’uomo odierno è compresso tra realtà e mondo virtuale. Oramai la linea di demarcazione tra le due dimensioni è piuttosto labile.

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Appaiono anche figure sinistre: è un video che vuole trasmettere anche un senso di mistero. Visioni lisergiche, visioni oscure...Power Plant è questo ed altro….

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=h4savJtw9x8

Biografia:

Giovanni Brancati "alias" VANTERRANIA, nato a Scicli (RG), il 14 Ottobre 1975, vissuto nel Catanese, diede inizio al proprio percorso artistico come chitarrista fine anni 80, collaborando con varie rock band, cimentandosi in concerti che fecero da trampolino di lancio verso la ricerca di nuove sonorità. Egli così iniziò un percorso di sperimentazione basato su l’uso di sequencer, drum machine, Synth e chitarre.

La voglia di creare e sperimentare nuovi suoni ha portato l'artista a comporre diversi album "colonne sonore", tra cui ricordiamo (Electronix, Mysterious, Two Bells - Vol. 1 e 2, Galaxies ed Electrowave). In questi album Vanterrania ha fatto prevalere un uso dell'elettronica alquanto psichedelico, sonorità tanto contaminate dall'influenza di diversi stili musicali ossia punk, rock, industrial, ambient e indietronica.

Vanterrania ama pensare che la musica sia ogni forma di suoni e che facendo un uso costante di strumenti e sonorità elettroniche e combinandoli tra loro in un approccio vario ed originale diventa arte. Infatti il termine (experimental music) viene usato per descrivere forme musicali che tendono ai limiti di un genere definito il cui approccio sia determinato da ibridazioni di stili incorporati in elementi nuovi e distintamente unici controllati dall’elettronica.

Sotto lo pseudonimo Vanterrania, si muove un percorso artistico ed un progetto ben preciso e mirato ad ampliare la conoscenza e per questo che la sperimentazione non può fermarsi e spinge alla ricerca di nuovi modi di composizione sia analogiche che digitali, aspirando sempre più al raggiungimento delle sonorità desiderate.

Web links:

https://music.apple.com/us/artist/vanterrania/1049523155

https://www.facebook.com/GiovanniBrancatiOfficial

https://www.deezer.com/it/artist/9438612

https://music.youtube.com/channel/UCzLpJ_uFlZ9KybUoDCdiSQQ

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1WpvLUP1HC5he1xej1uGyA

https://soundcloud.com/vanterraniaofficial

https://www.youtube.com/@GiovanniBrancatiVanterrania