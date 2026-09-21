Evento libero in Ortigia, Paolo Stella presenta il suo romanzo “True” al teatro Alfeo

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si terrà domenica 27 settembre alle 19, al teatro Alfeo di Ortigia, in via Giudecca 22, la presentazione del romanzo di Paolo Stella, “True”. Nel corso dell’evento libero, sarà il comunicatore Antonino Maletta a dialogare con l’autore, nato a Milano, che è anche attore, creator e interior designer.

Edito da Mondatori, “True” è la versione reale e completa di “Meet me alla boa”: una semplice e bellissima storia d’amore tra due ragazzi. A distanza di dieci anni dal suo debutto bestseller, Paolo Stella ha sentito l’urgenza di recuperare la narrazione del suo grande amore di gioventù, purissimo, brillante, tragico, togliere il bavaglio alle verità taciute e condividere il tanto prima e tantissimo dopo accaduto alla storia d’amore fra Paolo e Francesco.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza