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Evento libero in Ortigia, Paolo Stella presenta il suo romanzo “True” al teatro Alfeo

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Si terrà domenica 27 settembre alle 19, al teatro Alfeo di Ortigia, in via Giudecca 22, la presentazione del romanzo di Paolo Stella, “True”. Nel corso dell’evento libero, sarà il comunicatore Antonino Maletta a dialogare con l’autore, nato a Milano, che è anche attore, creator e interior designer.

 

Edito da Mondatori, “True” è la versione reale e completa di “Meet me alla boa”: una semplice e bellissima storia d’amore tra due ragazzi. A distanza di dieci anni dal suo debutto bestseller, Paolo Stella ha sentito l’urgenza di recuperare la narrazione del suo grande amore di gioventù, purissimo, brillante, tragico, togliere il bavaglio alle verità taciute e condividere il tanto prima e tantissimo dopo accaduto alla storia d’amore fra Paolo e Francesco. 


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