Jovanni Frusteri presenta il suo libro “Poesia e Arte nei Musei di Palermo”
“Poesia e Arte nei Musei di Palermo”: è il titolo del libro di Jovanni Frusteri che sarà presentato nella Cappella dell’Incoronata, in via Incoronazione 13, martedì 22 settembre alle 16:30.
Il volume, arricchito dalla prefazione dell’assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, descrive l’incontro tra l’autore e i capolavori d’arte del capoluogo siciliano, luogo contrassegnato da una straordinaria stratificazione culturale, frutto di secoli in cui le diverse espressioni creative si sono intrecciate, arricchendosi reciprocamente e radicandosi profondamente nel territorio.
La pubblicazione, curata da Massimiliano Reggiani e Vito Mauro, è un progetto editoriale dell’associazione culturale “Vento Libero” presieduta da Walter Morvillo.
La stessa associazione ha curato la mostra d’arte contemporanea “Verso lo Zenit – Il soffio divino dell’Arte” – in cui la presentazione del volume si inserisce – che vede alla direzione artistica Francesca Mezzatesta.
L’esposizione, allestita nella Cappella dell’Incoronata, dove rimarrà fruibile fino al prossimo 30 settembre, è giunta alla settima edizione.
La presentazione del volume di Jovanni Frusteri si aprirà con i saluti di Evelina De Castro, direttrice del Museo Riso; i lavori, coordinati dalla giornalista Marianna La Barbera, proseguiranno con gli interventi dello scrittore Vito Lo Scrudato, della direttrice della Galleria d’Arte Moderna di Palermo Maria Francesca Martinez Tagliavia, dello scrittore e curatore Vito Mauro, della storica e critica d’arte Francesca Mezzatesta, del critico d’arte Massimiliano Reggiani, del filosofo Tommaso Romano e dello stesso autore.
Prevista la presenza dell'assessore Francesco Paolo Scarpinato.
Giovanna Cammarata reciterà alcune poesie tratte dal libro.
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