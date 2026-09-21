Jovanni Frusteri presenta il suo libro “Poesia e Arte nei Musei di Palermo”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“Poesia e Arte nei Musei di Palermo”: è il titolo del libro di Jovanni Frusteri che sarà presentato nella Cappella dell’Incoronata, in via Incoronazione 13, martedì 22 settembre alle 16:30.

Il volume, arricchito dalla prefazione dell’assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, descrive l’incontro tra l’autore e i capolavori d’arte del capoluogo siciliano, luogo contrassegnato da una straordinaria stratificazione culturale, frutto di secoli in cui le diverse espressioni creative si sono intrecciate, arricchendosi reciprocamente e radicandosi profondamente nel territorio.

La pubblicazione, curata da Massimiliano Reggiani e Vito Mauro, è un progetto editoriale dell’associazione culturale “Vento Libero” presieduta da Walter Morvillo.

La stessa associazione ha curato la mostra d’arte contemporanea “Verso lo Zenit – Il soffio divino dell’Arte” – in cui la presentazione del volume si inserisce – che vede alla direzione artistica Francesca Mezzatesta.

L’esposizione, allestita nella Cappella dell’Incoronata, dove rimarrà fruibile fino al prossimo 30 settembre, è giunta alla settima edizione.

La presentazione del volume di Jovanni Frusteri si aprirà con i saluti di Evelina De Castro, direttrice del Museo Riso; i lavori, coordinati dalla giornalista Marianna La Barbera, proseguiranno con gli interventi dello scrittore Vito Lo Scrudato, della direttrice della Galleria d’Arte Moderna di Palermo Maria Francesca Martinez Tagliavia, dello scrittore e curatore Vito Mauro, della storica e critica d’arte Francesca Mezzatesta, del critico d’arte Massimiliano Reggiani, del filosofo Tommaso Romano e dello stesso autore.

Prevista la presenza dell'assessore Francesco Paolo Scarpinato.

Giovanna Cammarata reciterà alcune poesie tratte dal libro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza