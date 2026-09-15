Chiusura della rassegna A Palazzo con lo Scrittore a Belmonte Calabro: protagonista Giovanni Chinnici

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si avvia al termine la rassegna culturale A Palazzo con lo Scrittore. Il terzo e ultimo appuntamento si terrà giovedì 17 settembre, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice del Castello Angioino di Belmonte Calabro.

Ospite d’eccezione della serata finale sarà Giovanni Chinnici, avvocato e figlio del giudice Rocco Chinnici. Ideatore del primo pool antimafia che raccolse attorno a sé figure del calibro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Rocco Chinnici fu tragicamente ucciso dalla barbarie mafiosa nel 1983.

Attraverso la testimonianza diretta del figlio Giovanni, l’incontro offrirà un prezioso momento di memoria, riflessione e impegno civile, ripercorrendo l’eredità umana e professionale di uno dei padri fondatori della lotta moderna alla mafia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza