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Chiusura della rassegna A Palazzo con lo Scrittore a Belmonte Calabro: protagonista Giovanni Chinnici

Redazione
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Si avvia al termine la rassegna culturale A Palazzo con lo Scrittore. Il terzo e ultimo appuntamento si terrà giovedì 17 settembre, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice del Castello Angioino di Belmonte Calabro.

Ospite d’eccezione della serata finale sarà Giovanni Chinnici, avvocato e figlio del giudice Rocco Chinnici. Ideatore del primo pool antimafia che raccolse attorno a sé figure del calibro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Rocco Chinnici fu tragicamente ucciso dalla barbarie mafiosa nel 1983.

Attraverso la testimonianza diretta del figlio Giovanni, l’incontro offrirà un prezioso momento di memoria, riflessione e impegno civile, ripercorrendo l’eredità umana e professionale di uno dei padri fondatori della lotta moderna alla mafia.


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Argomenti:
giovanni-chinnici rocco-chinnici pool-antimafia castello-angioino belmonte-calabro

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