Al Teatro della Quattordicesima di Milano torna la Rassegna Quartieri in Scena

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Dopo il grande successo della prima edizione, il Teatro della Quattordicesima di Milano, con la Direzione di Pietro Froiio e la Direzione Artistica di Simone Ranieri, è lieto di annunciare il ritorno di "Quartieri in scena", la fortunata rassegna teatrale ideata da Martino Palmisano. Un progetto nato per rafforzare il legame profondo tra il teatro e il territorio, stringendo una connessione sempre più viva tra le compagnie e il pubblico attraverso un dialogo autentico e costante, promosso soprattutto al termine di ogni rappresentazione. Forte di una risposta di pubblico straordinaria che sta ripopolando e facendo vivere la sala — trasformandola in un vero e proprio punto di riferimento dentro e fuori il Municipio 4 —, la nuova stagione si presenta ricca di novità, qualità artistica e varietà di generi, confermando l'attenzione del teatro non solo per la proposta culturale, ma anche per l'accoglienza calorosa e curata in ogni dettaglio, dal foyer alla platea. Il Teatro ospiterà compagnie che vengono da ogni parte d’Italia, cercando di offrire al pubblico una serata indimenticabile. Protagonisti i giovani e le scuole: il "pubblico attivo" Un pilastro fondamentale della rassegna, confermato e valorizzato anche quest'anno, è il coinvolgimento attivo delle scuole. Numerosi gruppi di studenti torneranno a essere protagonisti in sala, trasformandosi in una vera e propria giuria di qualità, chiamata a esprimere commenti, recensioni e punti di vista. Un modo concreto per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del palcoscenico e renderle parte integrante della vita culturale della comunità. Sette appuntamenti imperdibili: il cartellone 2026-2027 La rassegna si sviluppa in sette appuntamenti, previsti ogni ultimo martedì del mese alle ore 20:30, offrendo un viaggio panoramico che spazia dal musical al giallo, dai classici rivisitati alla drammaturgia contemporanea e civile. • Martedì 29 settembre 2026 — "Delitto sul Treno Express" Regia di Fabio Russi, produzione Cuori con le ali (Milano). Un omaggio a Hercule Poirot in un musical di grande impatto scenico, arricchito da 17 attori in costume. • Martedì 27 ottobre 2026 — "Maurizio V - Pirandello Pulp" Di Edoardo Erba, regia di Ernesto Marletta, produzione Artemisia (Bari). Una rivisitazione moderna e dissacrante di Enrico IV e Il gioco delle parti, dove il metateatro e le suggestioni pirandelliane giocano con lo spettatore. • Martedì 24 novembre 2026 — "Il berretto a sonagli" Di Luigi Pirandello, regia di Mario Zolin, produzione Accademia Campogalliani (Mantova). Un grande classico della drammaturgia portato in scena da 8 attori d'esperienza con scene di altissima cura. • Martedì 26 gennaio 2027 — "Farà giorno" Di Rosa Menduni e Roberto de Giorgi, regia di Mattia Nodari, produzione Filodrammatica Orenese (Vimercate). Un intenso e toccante incontro-scontro tra un giovane e un anziano appartenenti a mondi agli antipodi, capaci di scoprire una profonda sintonia umana. • Martedì 23 febbraio 2027 — "The Greatest Frogman – L’Uomo che Accese il Futuro" Scritto e diretto da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti, produzione Grand Guignol de Milan (Milano). Nella Londra del 1803, lo scienziato Giovanni Aldini porta in scena incredibili esperimenti sull’elettricità destinati a ispirare Mary Shelley per il suo immortale Frankenstein. • Martedì 30 marzo 2027 — "Le nozze di Figaro" Di Beaumarchais, regia di Luciano Pagetti, produzione Il Pioppo (Lodi). Ben 18 attori in scena per dare nuova vita alla celebre e tagliente commedia-satira politica del 1778. • Martedì 27 aprile 2027 — "Expose me" Scritto e diretto da David Marzi, produzione Senza Confine (Fasano, BR). Tratto dalla vera storia di Dalia Aly, lo spettacolo vede protagoniste due giovani attrici per affrontare con freschezza e linguaggio moderno il dramma del cyberbullismo. Dietro le quinte della rassegna: le parole del direttore artistico In merito alla costruzione di questa seconda edizione, il curatore Martino Palmisano racconta: “Quest'anno abbiamo pubblicato un bando nazionale a cui hanno risposto moltissime compagnie da tutta Italia. Non è stato facile scremare la proposta: alcune opere ci hanno emozionato profondamente fin da subito. Abbiamo voluto fortemente offrire un quadro variegato, capace di dare spazio a generi e linguaggi differenti per intercettare i gusti di tutti. Il pubblico a cui miriamo noi è il pubblico del martedì sera. Se non ci fosse Quartieri in scena, rimarrebbe a casa a guardarsi la televisione. Per questo che il ventaglio di spettacoli che abbiamo scelto, quest’anno come anche l’anno scorso, offre a questo pubblico una bella varietà: dal musical al giallo, alla commedia leggera così come al racconto intenso”. “Non è stato facile scegliere gli spettacoli, come detto prima, perché in Italia esiste un mondo di teatro di grande qualità che fatica a trovare spazi. Sono davvero tantissime le compagnie che ci hanno emozionato. Nel nostro piccolo, siamo onorati di dare a queste compagnie una possibilità, una vetrina, una chance. Molto, ma molto spesso, questo “teatro indipendente” emoziona noi, ma anche il nostro pubblico, più del “teatro delle grandi produzioni”. Ospiteremo alcune compagnie che vengono dall’altra parte dello stivale, cercando di offrire a loro e al nostro pubblico una serata indimenticabile. Rispondendo a chi chiede quale sia il pubblico ideale di Quartieri in scena, Palmisano conclude: «Il Teatro della Quattordicesima, dopo tanti anni di chiusura, sta consolidando un pubblico meraviglioso e in costante crescita, proveniente sia dal Municipio 4 che dal resto della città. Il nostro orgoglio non risiede unicamente nell'offerta di spettacoli di alta qualità, ma nella cura dei dettagli e dell'accoglienza: nel foyer così come in platea, desideriamo che chiunque varchi la nostra soglia si senta accolto come a casa». Biglietti 15 euro https://biglietteria.teatrodellaquattordicesima.it