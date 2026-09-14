Festival delle giovani Eccellenze di Trieste terza edizione

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Il Festival Internazionale delle Giovani Eccellenze di Trieste, giunto alla sua terza edizione e guidato dal ventenne fotografo d'arte Andreas Martin Fedrigo D'Este (Presidente dell'associazione Atelier di Creatività D’Este Production), nasce con l'obiettivo di promuovere il talento giovanile sotto il segno della responsabilità etica, del senso civico e della solidarietà, contrastando la narrazione mediatica negativa sui giovani e riprendendo l'antico valore del mecenatismo promosso dalla famiglia dei Duchi Vignoli D'Este.

L'edizione 2026 ha visto premiare per la categoria Senso Civico i piccoli Aire e Ariel Baricchi Bombardier (8 e 11 anni), che hanno segnalato un ordigno bellico poi fatto brillare dagli artificieri (premiati da Paola Lorena Bucovaz di Friuli Ponte di Pace ODV); per la Letteratura lo scrittore Erik Cavalieri per il libro "Annus horribilis 1992" (premiato dal Prof. Paolo Quazzolo di UniTS); per la Difesa dell’Ambiente Azzurra Paladini (premiata dal Conte Mirco Ceccato dell'ass. Arzberg valle di Non ); per Arte e Scenografia lo scenografo italo-vietnamita Davide Thanh Ha Zanatta (premiato da Renata Capria D’Aronco dell'UNESCO Udine) e la pittrice uzbeka Arnella Ispiryan (rappresentata da Aida Abdullaeva e premiata dall’Assessore Regionale Pierpaolo Roberti); per la Musica il pianista Valentino Taormina (premiato dal Direttore del Conservatorio di TS Sandro Torlontano), il basso-baritono Manuel Sedmak (premiato dal manager Angelo Rallo), il Coro di Voci Bianche Fan Venturini (premiato dal Dr. Gianfranco Biondi del Consolato d'Austria) e il duo Elisa Fonda e Una Susnica (premiate dall'Arch. Massimiliano Babich per conto dell'ass. Euro Vie Festival del M° Skudlik).

Per la sezione "Premiano Incitat", il Gran Cancelliere dell'Ordine Caritatevole di S. Stanislao, Conte Alexander Graff de Pancsova, ha consegnato 3 borse di studio ad: Aran Cosentino ( Tutela dell'Ambiente), Ester Malka Israeli (Pittura e Pace) e Matteo Roncoloni (Musica, autore dell'inno del Festival); la categoria "Oltre la Tempesta" ha premiato la slovacca Izabela Kliska Cabanik per la straordinaria forza con cui ha superato gravi problemi di salute dedicandosi ad arte e lingue, mentre la madre Renata Kliska (stilista e imprenditrice della casa di moda LA RENA) ha ricevuto il premio "Adulti di Riferimento" direttamente dal Principe Sandor Asburgo Lorena.

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La manifestazione ha ottenuto i patrocini dell'Università di Trieste (Dipartimento di Studi Umanistici), del Consolato Onorario d'Austria e del Comune di Duino Aurisina, con il sostegno della Regione FVG, del Comune di Trieste e del Club UNESCO di Udine, avvalendosi di collaborazioni con l'associazione tedesca Festival Euro Vie, il Gruppo storico Arzberg, l'Ordine Cavalleresco di San Stanislao, l'associazione Angeli Dorati e Austria Imperialis di SAIR Sandor Asburgo Lorena, oltre alle delegazioni giunte da Spagna (con la giornalista Maribel Zarzuela Gil e il Barone Antonio Rubin Luna), Serbia, Slovenia e Croazia.

Il successo dell'evento si deve anche alla generosità di mecenati e sostenitori come Franz Gattung, Gianmarco Mori, Ivan Scorbatti, Wolfgang Martin Gusel, il Dr. Silvano Annibali (associazione Amici di Posticciola), il Comandante Dr. Alessandro Spina (Ass. Carabinieri a cavallo) e l'imprenditore Enrico Nizzi.

Le due giornate del Festival si sono concluse con la grande festa del Sissi Galà, dove hanno sfilato abiti di Alta Moda dedicati all'imperatrice Sissi.

Ricordiamo che è attiva una raccolta fondi su Rete del Dono "aiuta-un-giovane-di-eccellenza"" per sostenere le tappe del "Fuori Festival"; la prima delle quali si terrà a Vienna, presso il Castello di Schönbrunn con concerti e mostre d'arte dei giovani di eccellenza under 30.

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte