XII Ragunanza di poesia, narrativa, pittura, fotografia, canto

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Verranno premiati a Villa Pamphilj domenica 4 ottobre autori e artisti del concorso internazionale promosso da Aps Le Ragunanze

L’A.P.S. Le Ragunanze comunica i nominativi degli autori e degli artisti premiati nell’ambito della XII Ragunanza di poesia, narrativa, pittura e fotografia, esprimendo a tutti i vincitori e ai partecipanti le più sincere congratulazioni.

La manifestazione si conferma un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione della poesia, della narrativa e delle arti visive, promuovendo il confronto tra autori provenienti da diverse città italiane e dall’estero.

L’iniziativa si avvale dei patrocini morali del Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale – XII Municipio, Ambasciata di Svezia a Roma, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, Associazione culturale Vivere d’Arte, Leggere Tutti, LATIUM di Madrid, ACTAS Tuscania, WikiPoesia, Brainstorming Culturale e Punto Zip – La cultura in un piccolo spazio.

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La Giuria, composta da Virgilio Violo, Presidente di Giuria, Michela Zanarella, Presidente del Premio, Giuseppe Lorin, Vice Presidente del Premio Le Ragunanze, Elisabetta Bagli, Presidente Latium, Antonio Corona, Vivere d’Arte, Fiorella Cappelli, Leggere Tutti, Lorenzo Spurio, Luciana Raggi, Serena Maffia, Paola Panatta, Bruna Milani e Anna Zilli, ha decretato i seguenti premi.

SEZIONE POESIA A TEMA NATURA

1° classificato

La città di calore – Luigia Serafini (Roma)

2° classificato

La promessa terra – Luciano Giovannini (Roma)

3° classificato

Ode all’albero – Emilio Rega (Genova)

Menzioni d’onore:

- Sublime natura – Antonella Ariosto (Roma)

- Canto sublime – Giovanni Battista Quinto (Matera)

- Fuori dal buio – Isabella Petrucci (Ancona)

- Quando il verde tace tremano le radici – Annalena Cimino (Napoli)

- C’era un pianoro verde – Luisa Rega (Roma)

- Radici secolari – Carla Abenante (Napoli)

- Stagioni – Manuela Magi (Macerata)

- Non s’arrende natura – Francesco Palermo (Brindisi)

- EterNi MaesTri – Rita Rashid (Torino)

SEZIONE LIBRO EDITO DI POESIA

1° classificato

La stagione è ancora questa – Marzia Spinelli (Roma)

2° classificato

Orme – Salvatore Rondello (Roma)

3° classificato

Kinema – Guido Tracanna (Roma)

Menzioni d’onore:

- Dalle radici del mondo – Pierre Ech-Ardour (Francia)

- Rivolta mondiale dei giovani – Fabrizio Abbate (Roma)

- Varco non attivo – Loredana Manciati (Roma)

- Due più due fa due – Claudio Alciator (Roma)

- Corpo e anima – Anna Giancarlo (Bologna)

- E siamo bacio entrambi – Elisabetta Biondi Della Sdriscia (Roma)

- La strada verso Emmaus – Stefano Baldinu (Bologna)

- Non conforme – Virgilio Atz (Firenze)

- Postumi – Danilo Poggiogalli (Roma)

- La stella madre – Mario De Rosa (Cosenza)

- Corpo di figlia – Francesca Innocenzi (Macerata)

- La crepa – Chiara Moimas (Gorizia)

SEZIONE LIBRO EDITO DI NARRATIVA

1° classificato

All’ombra del caprifico – Sabrina Tonin (Padova)

2° classificato

Maramà – Elvira Delmonaco Roll (Caserta)

3° classificato

Invidia – Fabrizio Lungarini (Roma)

Menzioni d’onore:

- Suites di fine anno – Roberto Maggi (Roma)

- Come il mare – Semi Albaguri (Roma)

- SARA SANDRO SOFIA – storie allo specchio delle stagioni – Carmelo De Marco (Messina)

- Le tre ali di Pègaso – Grazia Di Stefano (Roma)

- Attraversamenti di stato – Romano D’Alliegro (Roma)

- La solitudine di Yao – Francesco Saverio Varvella (Roma)

- Fiabe metafisiche – Pietro Rainero (Alessandria)

- Il bandolo – Renzo Piccoli (Bologna)

- Le strambe apparenze di un paesino siciliano – Marco Mazzamuto (Palermo)

- Parole che non bastano – Daniela Magrto (Roma)

SEZIONE PITTURA

1° classificato

Testalbero – Il respiro della mente – Gloria Monaldi (Roma)

2° classificato

Ritratto di donna – Vincenzo Di Marco (Teramo)

3° classificato

Rispettiamo il mare – Alessandro Porri (Roma)

SEZIONE FOTOGRAFIA

1° classificato

Silenzi – Pietro Bugli (Livorno)

2° classificato

Siediti e ascolta – Maura Andreoni (Genova)

3° classificato

Orizzonte – Adriano Geracitano (Roma)

Menzione d’onore:

Ciò che poteva essere – Stefano Carbone (Madrid)

TARGHE SPECIALI

Targa Anastasia Sciuto

Giorgio Sales (Roma)

Targa Latium

Affondo blu – Maria Emanuela Bianchi (Roma)

Targa Vivere d’Arte

Imparare a dirsi addio – Paolo Parrini (Firenze)

Targa Speciale Le Ragunanze – alla carriera

All’attore Corrado Solari (Roma)

Targa Speciale Le Ragunanze

A Silvio Parrello, “Er Pecetto”, memoria storica di Pasolini e Monteverde (Roma)

Targa Presidente del Premio

A Marta Ajò per Il teorema di Zhou (Roma)

Targa ACTAS Tuscania

Poesinesia – Flavio Dall’Amico (Vicenza)

APPUNTAMENTO CON LA PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione della XII Ragunanza di poesia, narrativa, pittura e fotografia si terrà domenica 4 ottobre 2026, a partire dalle ore 10.00, presso l’Antica Vaccheria dei Principi Pamphilj, in via Vitellia 102, Roma.

Sarà un momento di incontro e condivisione dedicato agli autori e agli artisti premiati, alla Giuria, alle realtà culturali coinvolte e a tutti coloro che vorranno partecipare per celebrare insieme il valore della cultura e dell’arte. Tra gli ospiti l’attrice Chiara Pavoni, il M° Mauro Restivo e il musicista e cantante Stefano Refolo.

L’appuntamento rappresenterà il momento conclusivo della XII Ragunanza e offrirà l’occasione per consegnare ufficialmente i riconoscimenti ai vincitori delle diverse sezioni e le numerose targhe e menzioni speciali assegnate dalla Giuria.

La XII Ragunanza rinnova così la propria vocazione a essere uno spazio aperto alla pluralità delle espressioni artistiche e letterarie. Poesia, narrativa, pittura e fotografia diventano linguaggi capaci di dialogare tra loro e di restituire uno sguardo attento sulla contemporaneità, sulla natura, sulla memoria e sulle diverse dimensioni dell’esperienza umana.

L’A.P.S. Le Ragunanze rivolge un ringraziamento alla Giuria, agli enti e alle realtà culturali che hanno sostenuto l’iniziativa, agli autori e agli artisti partecipanti e, in modo particolare, a tutti i premiati, il cui lavoro contribuisce a mantenere vivo il valore della cultura come luogo di confronto, conoscenza e condivisione.