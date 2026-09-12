Lady Gaga mamma per la prima volta il nuovo capitolo con Michael Polansky

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La cantante e il fidanzato avrebbero accolto il loro primo figlio mantenendo riservati nome sesso e data di nascita

Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta. La popstar statunitense e il fidanzato Michael Polansky avrebbero accolto il loro primo figlio, inaugurando una fase completamente nuova della loro vita insieme.

La coppia è stata fotografata durante una passeggiata nella California settentrionale in compagnia di un neonato. La cantante lo teneva vicino al petto mentre Polansky camminava al suo fianco.

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Al momento, tuttavia, Lady Gaga non ha pubblicato comunicazioni ufficiali e i suoi rappresentanti non hanno commentato la notizia. Non sono stati resi noti il nome, il sesso e la data esatta di nascita del bambino.

Lady Gaga ha dato alla luce il bambino

Le informazioni disponibili confermano che Lady Gaga e Michael Polansky hanno accolto un figlio, ma non chiariscono le circostanze della nascita. Per questo motivo, in assenza di una dichiarazione diretta della cantante, è più corretto evitare di affermare che la popstar abbia personalmente dato alla luce il bambino.

La scelta della coppia di non divulgare dettagli appare coerente con la riservatezza mantenuta negli ultimi anni. Anche la gravidanza, qualora ci sia stata, non era mai stata annunciata pubblicamente.

La storia d’amore tra Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga, il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha conosciuto Michael Polansky nel 2019 grazie a sua madre, Cynthia Germanotta. I due si incontrarono durante una festa organizzata a Los Angeles e trascorsero circa tre ore a parlare.

Dopo quella serata continuarono a sentirsi telefonicamente per alcune settimane, prima di iniziare ufficialmente la loro relazione. Il rapporto diventò pubblico nei primi mesi del 2020, quando la cantante condivise sui social una fotografia scattata durante il fine settimana del Super Bowl a Miami.

Durante la pandemia i due vissero insieme nella casa di Gaga a Malibu. Quel periodo, trascorso tra passeggiate, libri, caffè preparati in casa e momenti con i loro cani, permise alla relazione di crescere lontano dagli impegni e dai riflettori.

Il fidanzamento annunciato alle Olimpiadi di Parigi

Lady Gaga e Michael Polansky si sono fidanzati nell’aprile 2024, dopo una giornata dedicata all’arrampicata. La notizia diventò pubblica alcuni mesi più tardi, durante le Olimpiadi di Parigi, quando la cantante presentò Polansky come il proprio fidanzato.

La coppia aveva già parlato apertamente di matrimonio e figli. Gaga ha raccontato di aver affrontato questi argomenti fin dal primo appuntamento, perché la costruzione di una famiglia rappresentava da tempo una delle sue priorità.

Il desiderio di diventare madre

La maternità di Lady Gaga non rappresenta un progetto recente. Già nel 2013 l’artista aveva manifestato il desiderio di avere una famiglia numerosa. Nel 2019, parlando dei suoi programmi per i successivi dieci anni, aveva inserito tra i propri obiettivi nuovi film e dei figli.

Nel 2020 aveva nuovamente spiegato di essere entusiasta all’idea di diventare madre. Cinque anni più tardi definì la maternità il ruolo più importante che sperava di interpretare nel futuro.

La cantante aveva anche riflettuto sull’impatto che la propria fama avrebbe potuto avere sui figli. Il suo desiderio era offrire loro la libertà di conoscere Stefani Germanotta come madre, senza sentirsi obbligati a interpretare o condividere l’immagine pubblica di Lady Gaga.

Aneddoti e curiosità sulla coppia

La previsione di Cynthia Germanotta

Prima ancora che i due iniziassero a frequentarsi, la madre della cantante incontrò Michael Polansky attraverso alcuni progetti filantropici. Dopo averlo conosciuto disse alla figlia di pensare di avere appena incontrato il suo futuro marito. Gaga inizialmente reagì spiegando di non sentirsi pronta, ma successivamente volle conoscere personalmente l’imprenditore.

Tre ore di conversazione al primo incontro

Durante la festa nella quale si conobbero, Gaga cercò Polansky tra gli invitati. Quando finalmente si incontrarono, parlarono per circa tre ore. Lui rimase colpito soprattutto dalla curiosità e dalla naturalezza della cantante, interessata a conoscere la sua infanzia e la sua vita lontana dallo spettacolo.

La proposta e il filo d’erba

Un altro particolare romantico riguarda la proposta di matrimonio. Tempo prima, Polansky aveva chiesto a Gaga come avrebbe desiderato riceverla. Lei gli rispose che sarebbe bastato persino un filo d’erba avvolto intorno al dito. L’immagine ha poi ispirato il brano Blade of Grass, nato anche dalla loro collaborazione artistica.

Il significato di Mother Monster

Da anni i fan chiamano Lady Gaga Mother Monster, mentre si definiscono Little Monsters. Il soprannome, legato all’universo creativo nato intorno a The Fame Monster, assume ora un significato nuovo con l’arrivo del suo primo figlio.

L’esempio di Elton John

Lady Gaga è la madrina dei figli di Elton John e David Furnish. Lei e Polansky avevano indicato proprio quella famiglia come un modello positivo, apprezzando la capacità della coppia di proteggere la serenità dei bambini pur vivendo sotto i riflettori.

Chi è Michael Polansky

Michael Polansky è un imprenditore e investitore statunitense attivo nel settore tecnologico e in progetti filantropici. Ha studiato ad Harvard e ha lavorato in iniziative legate alla ricerca scientifica e alla lotta contro il cancro.

L’impegno sociale rappresenta uno dei punti di contatto con Lady Gaga, che nel 2012 ha fondato insieme alla madre la Born This Way Foundation, organizzazione impegnata nella tutela della salute mentale e del benessere dei giovani.

L’arrivo del primo figlio realizza così un desiderio raccontato dalla cantante per oltre un decennio. Resta da capire se Lady Gaga e Michael Polansky decideranno di condividere altri dettagli o se continueranno a proteggere completamente la vita privata del bambino.