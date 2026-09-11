Al Polo Museale di Baucina “Cromatismi”, la mostra antologica di Giorgio Puleo

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L’evento culturale, a cura del critico d’arte Massimiliano Reggiani, celebra il talento dell’artista, da anni nella scuderia dei nomi contemporanei di rilievo del “Centro d’arte Raffaello”, la prestigiosa galleria palermitana che ospita le sue opere.

Classe 1976, Giorgio Puleo è nato a Baucina dove vive e lavora e, sin da piccolo, manifesta un sincero interesse per l’arte che lo porta a intraprendere un percorso da autodidatta.

Negli anni successivi, entra pienamente nel mondo dell’arte, sperimentando linguaggi nuovi e mostrando al pubblico la sua personale ricerca espressiva giocando su forme che si fondono con la pittura astratta, portando l’osservatore a soffermarsi e a riflettere sul senso della vita e della condizione umana.

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La sua pittura è in continua evoluzione, tesa all’individuazione di soluzioni compositive sempre nuove attraverso la sperimentazione tecnica e cromatica, con riferimenti all’arte informale.

Perfezionista e scrupoloso, è sempre molto attento alla forma, al colore e allo spazio compositivo: l’esito è un connubio unico tra fondo e figura, con una texture più vicina alla resa grafica che alla corposità pittorica.

Uno stile del tutto personale e originale, che lo ha reso tra gli artisti più interessanti del panorama contemporaneo.

Giorgio Puleo ha partecipato a diverse esposizioni e rassegne artistiche, sia in Italia che all’estero, attirando anche note critiche, selezionato per il premio “Arte Mondadori” nel 2011.

Le sue opere sono presenti sia in collezioni pubbliche che private.

In occasione dell’inaugurazione di “Cromatismi”, in programma venerdì 11 settembre alle 17:00, sarà presentato anche il catalogo dell’artista, a cura di Vito Mauro.

L’iniziativa vedrà gli interventi, coordinati dalla giornalista Marianna La Barbera, del sindaco di Baucina Fortunato Basile, dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Cannizzaro, del poeta Saverio La Paglia, dello stesso Massimiliano Reggiani e del filosofo Tommaso Romano, presidente dell’ASCU, l’Accademia Siciliana di Cultura Umanistica che patrocina l’evento insieme al Comune e alla Pro Loco di Baucina, alla Fondazione Thule Cultura e al “Centro d’arte Raffaello”.

La mostra, che prevede un ingresso libero, sarà visitabile fino a lunedì 14 settembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 24:00.