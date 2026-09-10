Milano Contemporary: Soglie

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19 – 25 Settembre 2026

Via Felice Casati 29

20124 Milano

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Ingresso libero

A cura di Cristina Madini

Milano si conferma crocevia di visioni e ricerche espressive, accogliendo un progetto espositivo che interroga il dialogo intramontabile tra la materia classica dell'arte e l'architettura del presente. La mostra trova corpo all'interno di uno spazio d'avanguardia caratterizzato da un rigore minimale: un ambiente total white dove la purezza dei volumi, le geometrie nitide delle scale e le trasparenze di acciaio e cristallo diventano il contrappunto ideale per la ricerca visiva.

L’esposizione raccoglie opere di pittura, scultura e fotografia, restituendo centralità ai linguaggi fondanti delle arti visive. All’interno di una cornice tecnologica e sospesa, i supporti classici rivelano una rinnovata forza espressiva. I pigmenti stratificati e le campiture di colore sulla tela, il peso plasticamente modellato della materia scultorea e il rigore analitico del formato fotografico entrano in cortocircuito con la spoglia essenzialità dello spazio. L'ambiente ultra moderno non fa da semplice sfondo, ma agisce come una cassa di risonanza: i riflessi del cristallo moltiplicano i punti di vista, le strutture metalliche scandiscono la visione e il bianco assoluto isola l'opera, portandone alla luce ogni dettaglio tattile e cromatico.

In questa cornice di geometrie perfette, il percorso si sviluppa attorno al concetto di soglia: un limite invisibile ma percettibile tra la bidimensionalità del quadro, la presenza solida della scultura, la temporalità impressa nello scatto fotografico e la trasparenza dell'architettura che le ospita. Il pubblico è invitato ad attraversare questo spazio luminoso e razionale, dove la convergenza tra linguaggio classico e design contemporaneo offre un'occasione rara per riconsiderare il valore della forma, del volume e della memoria visiva.

Questa mostra si propone come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale milanese, offrendo uno sguardo profondo su come la pittura, la scultura e la fotografia continuino ad abitare, con sorprendente modernità, i luoghi del futuro.

Artisti: Elaine Asarch (USA), Paolo Beretti (Italy), Bassem H. Boustany (Lebanon), Jean-Marc Bregeault (France), Elisa Campana (Italy), Małgorzata Czerniawska (Poland), Riccardo Dametti (Italy), Fadiese (Laurent Martinez), Elise Margherita Franco (Belgium), Laurent Guez (Canada), Faten Khalil (Lebanon), Yuki Kiyohara (Japan), Rebeccah Klodt (USA), Gerhard Kroyer (Austria), Dieter Kunz (Austria), JUNKo LAROSSa (USA), Rahim Lascandri (Switzerland), Fiona Livingstone (Australia), Sara McKenzie (USA), Tsu OuYang (Taiwan), Michael K. Owino (Denmark), Pirjo Partanen (Finland), Sabrina Puppin (Italy), Esperanza Suarez-Anaya (Mexico), Josefina Temin (Mexico), Nadia Turato (Italy), and Yoshiko (Japan).

https://rossocinabro.com/milano-contemporary-soglie/

Orario da lunedì a venerdì 11:00-19:00 con apertura straordinaria domenica fino alle 17:00

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