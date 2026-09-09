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Perfidia a Macchia Antonella Grippo intervista Gianluigi Greco e Nicola Irto

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Riparte per il terzo anno consecutivo la Rassegna Internazionale “Contaminazioni”, ospitata nella suggestiva cornice della Biblioteca e Casa Museo Gullo, località Macchia di Casali del Manco, luogo di cultura e di incontro che torna ad aprire le proprie porte a un progetto dedicato alla fusione tra politica, arte e letteratura. Ad inaugurare la terza edizione, sabato 12 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, sarà Antonella Grippo, alla quale sarà affidata la prima serata della rassegna con il suo noto format “Perfidia”. Al centro dell’appuntamento un’intervista doppia che vedrà protagonisti Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria, e il senatore Nicola Irto. Due autorevoli esponenti del mondo accademico e istituzionale saranno messi a confronto dalle domande di Antonella Grippo, in un dialogo a due voci sui temi della politica, dell’università, della cultura, del territorio e dell’attualità. Con il suo stile diretto e incalzante, Grippo condurrà il confronto secondo la cifra che caratterizza “Perfidia”, dando vita a un faccia a faccia nel quale esperienze e punti di vista differenti potranno incontrarsi, confrontarsi e, nello spirito stesso della manifestazione, “contaminarsi”. La scelta di aprire la nuova edizione con “Perfidia” sottolinea la volontà della rassegna di rafforzare ulteriormente il confronto tra cultura e politica, trasformando la Biblioteca e Casa Museo Gullo in uno spazio vivo nel quale idee, linguaggi e differenti visioni della società possano dialogare liberamente. Giunta alla sua terza edizione, la Rassegna Internazionale “Contaminazioni” consolida così un percorso culturale nato con l’obiettivo di mettere in relazione sensibilità ed esperienze differenti, facendo della contaminazione tra il pensiero e le arti uno strumento di conoscenza, confronto e crescita collettiva. Con la terza edizione di “Contaminazioni”, la Biblioteca e Casa Museo Gullo rinnova dunque il proprio impegno nella costruzione di occasioni culturali aperte al territorio ma capaci, al tempo stesso, di guardare oltre i suoi confini. Biblioteca e Casa Museo Gullo Piazza Popolo, 10 Macchia di Casali del Manco (Cs) 0984436251 [email protected]

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contaminazioni rassegna-internazionale antonella-grippo biblioteca-casa-museo-gullo perfidia

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